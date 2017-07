Mens du sov: Trump i flere snakke med Putin under G20-møde

Under G20-topmødet i Hamborg tidligere på måneden havde den amerikanske præsident Donald Trump endnu en samtale med Ruslands præsident Vladimir Putin. Det skriver CNN og flere amerikanske medier.Tidligere har det været fremme, at de talte sammen i to timer. Det Hvide Hus afviser, at der er tale om et "møde nummer to", men kalder det "en kort samtale" og siger, at samtalen fandt sted under en middag, hvor Donald Trump faldt i snak med Putin, fordi han ville tale med sin hustru Melania Trump, der sad ved siden af den russiske præsident.Oplysningerne stiller spørgsmålstegn om forholdet mellem de to præsidenter.På Twitter lyder kommentaren fra Donald Trump:"Falsk nyhedshistorie om en hemmelig middag med Putin er "syg". Alle G20-lederne og ægtefæller var inviteret af den tyske forbundskansler. Det vidste pressen."Donald Trump gør klar til at udnævne den amerikanske ambassadør til Rusland. Det skriver Reuters Det bliver republikaneren Jon Huntsman, der tidligere har været guvernør i Utah og USA's ambassadør til Kina. Fordi der har været beskyldninger om, at Rusland blandede sig i præsidentvalgkampen skal udnævnelsen af Jon Huntsman godkendes af Senatet, skriver Reuters.Den amerikanske præsident Donald Trumps udfordringer med at få sin sundhedsreform stemt igennem i Senatet efter yderligere to republikanske senatorer gik imod den tirsdag, giver både fald og hop i onsdagens asiatiske aktiemarked. Det skriver CNBC Det japanske Nikkei-indeks stiger 0,11 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks falder 0,16 pct. Shanghai Composite-indekset stiger 0,78 pct., mens Shenzen Composite falder med 0,21 pct.Modstanden mod Trumps sundhedsreform har ført til spørgsmål om præsidentens evne til at føre ændringer i det amerikanske skattesystem ud i livet.Den amerikanske præsident har kæmpet for at afskaffet den del af det amerikanske sundhedssystem, der går under navnet Obamacare. Men tirsdag faldt forhandlingerne sammen efter to centrale republikanske senatorer sammen meldte ud, at man ikke ville kunne stemme for det forslag til arvtageren til Obamacare som republikanerne arbejdede med.Trump meldte sig ind i kampen på Twitter ved at sige, at i stedet for at erstatte Obamacare så måtte helt afskaffe den. Det skriver New York Times.Det amerikanske aktiemarked lukkede tirsdagen stort set fladt. Dow Jones faldt med 0,25 pct., mens S&P 500-indekset steg 0,06 pct.Netflix var en af de få positive overraskelser, da streamingtjenesten kunne melde om flere nye abonnenter i andet kvartal end analytikerne havde forventet.Derudover hjalp svage tendenser fra de store amerikanske banker, såsom Goldman Sachs og Bank of Amierca, ikke på den flade stemning på de amerikanske indeks.