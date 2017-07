Mens du sov: Trump bliver "meget vred," hvis republikanerne stemmer reform ned

Relateret indhold Aktieordbog

Trump bliver "meget vred," hvis Obamacares afløser stemmes ned



Den amerikanske præsident Donald Trump bliver "meget vred," hvis de republikanske senatorer ikke vedtager en ny sundhedsreform i næste uge som afløser for Obamacare.



Det siger Donald Trump i et interview med CBN Neds, skriver Washington Post. Donald Trump uddyber:



"Jeg sadder i det ovale kontor (præsidentens kontor i Det Hvide Hus, red.) med en kuglepen i hånden og venter på, at vores senatorer giver den til mig," siger Donald Trump med henvisning til en vedtaget lov om en ny sundhedsreform.



"Den skal stemmes igennem. De skal gøre. De skal tage sig sammen og få det gjort," fortsætter Donald Trump.



Det var en absolut hjørnesten fra Donald Trumps præsidentvalgkamp, at den amerikanske sundhedslov kendt som Obamacare skulle skrottes og erstattes af en ny sundhedsreform.



For få uger siden skulle Senatet så vedtage afløseren for Obamacare, men afstemningen blev udskudt, da der ikke var flertal for det.



I næste uge skal de 100 senatorer - hvoraf 52 er republikanere - igen stemme om den nye sundhedsreform.





Venlig Yellen sendte aktier i rekord



Blide toner fra chefen for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, spredte onsdag godt humør på de amerikanske aktiemarkeder.



Fed-chefen Janet Yellen udtrykte nemlig over for Kongressen tillid til den amerikanske økonomi, samtidig med at hun pegede på, at inflationen ikke er høj nok til at tvinge centralbanken til at hæve renten, skriver bl.a. Bloomberg.



Det svækkede dollaren og sendte bl.a. det traditionsrige Dow Jones-indeks op i det højeste niveau nogensinde efter en stigning på 0,6 pct. i forhold til tirsdagens lukkekurs.



Det bredere S&P 500-indeks steg 0,7 pct., mens Nasdaq Composite-indekset endte 1,1 pct. højere end tirsdag. Det var især ejendomssektoren og teknologivirksomhederne, som trak markedet op.



Trumps bud på ny FBI-chef udspurgt af Senatet



Præsident Trumps nominerede til posten som ny chef for FBI, Christopher Wray, deltog onsdag i en høring i Senatet.



Her afviste han bl.a., at undersøgelsen af Trump-kampagnens forbindelser til Rusland er en "heksejagt", som præsidenten ellers har sagt.



Han lovede også, at hans loyalitet var til FBI, og at han ville bevare FBI's uafhængighed.



Asiatiske aktier i højeste niveau i to år



Det går godt på de asiatiske aktiemarkeder, og det brede MSCI-indeks for Asien med undtagelse af Japan endte dagens handel i et plus på 1,2 pct. Dermed er aktieindekset på sit højeste niveau siden maj 2015.



Australiens hovedindeks steg 1 pct.. I Syd Korea steg det primære indeks med 1,1 pct. til ny rekord.



Det Japanske Nikkei-indeks steg knap så meget og endte dagen i et plus på 0,15 pct.