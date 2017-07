Mens du sov: Trump roser sønnens åbenhed med Rusland-mail

"Min søn er en person af høj kvalitet, og jeg roser hans åbenhed," lyder den korte kommentar fra præsidenten, som blev læst op tirsdag aften af en af hans pressefolk.



USA-aktier retter sig efter chok fra Trump Jr.



De amerikanske aktiemarkeder havde også fokus på Trump Jr.



Aktierne startede tirsdagen med en rutsjetur, da præsident Trumps søn, Donald Trump Jr., offentliggjorde emails, som viste, hvordan han havde håbet på at få inkriminerende informationer om modkandidaten Hillary Clinton fra den russiske regering.



Det sendte det brede S&P 500-indeks ned med 0,5 pct., selvom det var åbnet fladt. Efter det første chok rettede markedet sig dog, og indekset endte kun i et lille minus på under 0,1 pct.



Dow Jones-indekset endte helt fladt, mens det tech-tunge Nasdaq Composite-indeks endte knap 0,3 pct. højere, end det lukkede mandag.



Senatet vil endnu en gang prøve at erstatte Obamacare



Det er kun to uger siden, at Donald Trump måtte lide et nederlag og erkende, at der ikke var et flertal i Senatet blandt de 100 senatorer til at skrotte Obamacare og erstatte det med en ny sundhedsreform - noget Trump lovede i valgkampen.



Men nu ser det ud til, at der skal gøres et nyt forsøg i Senatet i næste uge.



Ifølge Reuters er det endnu uvist, hvad der skal ændres i sundhedsreformen, før et flertal af senatorerne vil stemme for.



Men da Trump blev spurgt ind til den for to uger siden, svarede han, at "arbejdet med sundhedsreformen går rigtig godt. Vi har en stor overraskelse i vente"



Ifølge en af de 100 senatorer mangler der bare at blive taget stilling til forskellige punkter:



"Jeg tror, at vi er kommet frem til, hvor der mangler at blive taget beslutninger, og vi skal derfor bare have taget de beslutninger," lyder det ifølge Reuters fra senator John Thune.



Andre senatorer er væsentligt mere pessimistiske.



Trumps parti republikanerne har 52 ud af 100 senatorer i Senatet.



Japanske aktier falder



I Asien er Donald Trump Jr. også i fokus, efter han har offentliggjort mail om et møde med en russisk kvinde op til præsidentvalget i 2016.



Det japanske Nikkei-indeks falder med 0,44 pct. i dagens handel. Aktiefaldet blev dog ikke så slemt, som det kunne være blevet, fordi de amerikanske aktier nåede at rette sig inden lukketid.



"Investorerne er ikke så frustrerede med de politiske begivenheder i Washington, efter de kunne se, at Wall Street så ud til at have fordøjet nyheden før markederne åbnede i Asien," siger Yutaka Miura, teknisk analytiker ved Mizuho Securities til Reuters.



Snapchat-aktie dykker under børsnoteringspris



Firmaet bag det sociale medie Snapchat, Snap Inc, som blev børsnoteret i marts, fik høvl på børsen tirsdag, hvor kursen for første gang faldt til under noteringskursen.



Aktien lukkede tirsdag i kurs 15,5, hvilket er knap 9 pct. under noteringskursen og over 40 pct. under det niveau, som aktien toppede i kort efter noteringen.

Præsident Trump udsendte tirsdag aften dansk tid en kort kommentar til de emails, som hans søn offentliggjorde tidligere på dagen. De viser, at Donald Trump Jr. sagde ja til at mødes med en russisk advokat for at få oplysninger, som kunne skade modkandidaten Hillary Clinton, og som angiveligt stammede fra den russiske regering.