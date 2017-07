Mens du sov: Trump Jr. skal stå skoleret for Senatet

Donald Trumps eget parti trækker nu præsidentens søn ind i sin efterforskning af russisk indblanding i det amerikanske valg. Det skriver bl.a. Reuters Det er den republikanske senator, Susan Collins, som vil afhøre Donald Trump Jr. i Senatets efterretningsudvalg, fordi det er kommet frem, at han under valget mødtes med en russisk advokat, som hævdede at være i besiddelse af belastende oplysninger om demokraternes kandidat, Hillary Clinton.Den amerikanske præsident Donald Trump vil nominere Randal Quarles til at være chef for bankregulering i den amerikanske nationalbank, FED.Det udtaler Det Hvide Hus ifølge Bloomberg.Stillingen blev oprettet under Barack Obama i 2010 som en del af den såkaldte Dodd-Frank-reform, hvor den finansielle regulering blev reformeret i kølvandet af finanskrisen.Der har dog aldrig været udnævnt en person til posten. Ifølge Bloomberg forventes det, at Randal Quarles især skal forsøge at bløde op for den regulering, som Goldman Sachs, JP Morgan og andre storbanker skal leve op til.Donald Trump har nemlig lovet, at han vil fjerne noget af den regulering, som blev påført bankerne efter finanskrisen.Trump udnævner Quarles til stillingen for de næste fire år.Randal Quarles arbejdede også under George W. Bush-administrationen.De asiatiske børsen havde en god dag på aktiemarkedet.Det japanske Topix-Indeks steg 0.4 pct. Australiens S&P/ASX 200steg 0.1 pct. og Kospi-indekset i Sydkoreas steg 0.3 pct. Endnu bedre så det ud i Hong Kong, hvor Hang Seng-indekset steg 1.1 pct.Stigninger sker op til en uge med massevis af regnskaber i USA. Både Pepsi, JP MorganChase, Citigroup og Wells Fargo kommer således med regnskaber den her uge.Goldman Sachs forventer ifølge Bloomberg, at indtjeningen vil være bedre end ventet i regnskaberne, og de høje forventninger er med til at drive aktierne op på forhånd.Det var de amerikanske tech-giganter, som reddede dagen, i en relativt stille amerikansk aktiehandel mandag.Dagens handelsvolumen var hele 18 pct. under gennemsnittet for de seneste 30 dage, skriver Bloomberg.Det skyldes ifølge nyhedstjenesten en vis tilbageholdenhed hos investorerne forud for regnskabssæsonen, der for alvor tager fart denne uge, hvor bl.a. en række storbanker aflægger regnskab.At dagen endte i grønt skyldes i høj grad teknologi-aktierne, som havde en god dag. Google-aktien Alphabet steg 1,1 pct., Facebook steg 1,4 pct og Apple-aktien steg 0,6 pct.Dermed kan de amerikanske teknologi-aktier fremvise en stigning på 17 pct. i år.Stigningen i teknologi-aktierne var nok til at agere modvægt til fald i medicinalsektoren, der havde det svært på grund af bekymringer om de politiske forhandlinger omkring en sundhedsreform, der skal erstatte Obamacare.Også supermarkedskæmpen Wal-Mart havde det svært med et fald på 2,8 pct.Det betød, at det teknologi-tunge Nasdaq Composite-indeks steg 0,4 pct., mens det bredere S&P 500-indeks måtte nøjes med en stigning på 0,1 pct.