Mens du sov: Trump kritiserer Rusland før møde med Putin

Trump og Putin mødes i Hamborg



Det længe ventede første møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands ditto, Vladimir Putin, løber af stablen i eftermiddag.



Her mødes de to ved G20-topmødet i Hamborg, og hvis der ikke allerede var spændt stemning mellem de to, så sørgede Donald Trump formentlig for det torsdag.



Ved en stort anlagt tale i Polen benyttede han således lejligheden til at lange ud efter Rusland - bl.a. ved at opfordre landet til at "stoppe destabiliseringen af Ukraine". Det skriver BBC.



Derudover mener Trump, at det nu er på tide, at Rusland "melder sig ind i sammenslutningen af ansvarlige nationer".



Om Vladimir Putin finder opfordringen inspirerende, melder historien foreløbigt ikke noget om. Putins stab har således afvist at kommentere Trumps udfald.



Rød dag på markederne



Det var et surt aktiemarked, som investorerne skulle forholde sig til torsdag, og humøret blev kun værre af en skuffende privat jobrapport, der viste en jobvækst i juni på 158.000 mod forventede 188.000.



Rapporten kom dagen før den store jobrapport – non farm payroll eller "kongen af nøgletal" – der lander fredag eftermiddag.



Alle tre ledende amerikanske aktieindeks faldt dermed sikkert fra første handelsminut, og de blev i rødt territorium hele dagen.



Største fald nappede Nasdaq med 1 pct., S&P 500 fulgte godt efter med et minus på 0,93, mens Dow Jones mistede 0,73 pct.



På sektorplan var der lidt optimisme i begyndelsen af handelsdagen med medvind til finanssektoren, men mod lukketid var der aktieudsalg i samtlige sektorer, hvor det største procentmæssige fald tilfaldt sundhedssektoren.



Voldelige episoder før G20



G20-topmødet i Hamborg blev i går ramt af voldsomme uroligheder, hvor politiet måtte storme demonstranter, der kastede med flasker og affyrede fyrværkeri.



Der var i går aftes intet overblik over antallet af eventuelt anholdte eller tilskadekomne.