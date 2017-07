Mens du sov: USA truer Nordkorea med militær magt

Relateret indhold Aktieordbog

USA klar til at bruge militær magt mod Nordkorea



Sagen om Nordkoreas missiltest tidligere på ugen er langt fra slut.



USA føler sig truet af det totalitære lands gentagne brud på forbuddet mod missiltests, som er udstedt af FN's sikkerhedsråd.



USA's ambassadør i FN, Nikki Haley, udtaler nu, at USA er villig til at gøre, hvad der skal til for at løse situationen.



"USA er klar til at bruge hele spektret af muligheder i forsvaret på os selv og vores allierede," siger hun til FN's sikkerhedsråd ifølge BBC.



"En af vores muligheder ligger i vores betydelige militære styrke. Den vil vi bruge, om nødvendigt, men vi foretrækker at gå i en anden retning," tilføjer Nikki Haley.



Medvind til amerikanske teknologi-aktier



Der var onsdag atter aktivitet i det amerikanske aktiemarked efter fejringen af 4. juli, hvor der især var medvind til teknologiaktierne, der steg med 0,9 pct., mens energisektoren fik sig en kindhest med et sektorfald på 1,8 pct. pga.



Nasdaq lukkede således med et plus på 0,67, mens S&P 500 tilskrev 0,15 pct., og Dow Jones lige akkurat måtte lukke i minus 0,01 pct.



Investorerne ventede især på offentliggørelsen af udmeldingerne fra rentemøde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité, et møde, der blev afholdt 13. og 14. juni.



Det viser sig, at der er stor splittelse blandt cheferne i centralbanken, The Federal Reserve eller bare Fed, hvad angår køreplanen for stramningen af pengepolitikken.



Der blev ikke givet nogen tidsplan for, hvornår Fed begynder at sælge ud af sin 4500 mia. dollar store beholdning af obligationer, som centralbanken har købt op i et forsøg på at stimulere væksten og sætte gang i økonomien siden finanskrisens udbrud.



Det stod dog klart, at Fed planlægger at lade renten stige på trods af det lave inflationsniveau.



Med disse udmeldinger fortsatte aktiemarkedet uden større udsving med som sagt teknologiaktierne i galop. Alphabet, Amazon, Facebook og Netflix fik alle stigninger over 1 pct. – henholdsvis 1,39, 1,86, 1,29 og 1,44 pct.



Energisektoren blev trukket ned af den faldende oliepris. Den amerikanske referenceolie faldt med 3,5 pct. til 45,4 dollar per tønde, mens prisen for en tønde brentolie faldt med 3,1 pct. til 48 dollar.