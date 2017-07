Mens du sov: Kinas præsident hylder forhold til Rusland

Kinas præsident hylder forholdet til Putin



En stor del af det internationale nyhedsbillede har været præget af spændinger efter Nordkoreas nyeste missiltest tirsdag, men andetsteds har to giganter fundet langt mere harmoniske toner frem.



Den kinesiske præsident Xi Jinping har netop afsluttet et besøg over to dage i Rusland, hvor han bl.a. mødte præsident Vladimir Putin.



Og den kinesiske præsident kaldte efter mødet Rusland for Kinas "mest pålidelige strategiske partner" lige nu, skriver CNBC.



Desuden skulle Xi Jinping have udtalt til russiske medier, at forholdet mellem de to lande er bedre end nogensinde.



Den kinesiske præsident gik i øvrigt ikke tomhændet fra besøget i Rusland. Med i bagagen hjem var ifølge CNBC russisk-kinesiske aftaler for mere end 65 mia. kr.



Frygt for Nordkoreas missil



Amerikanerne fejrede deres nations uafhængighedsdag i går, 4. juli, og dermed var resten af det globale aktiemarked præget af en stille dag – primært i rødt.



Derimod var der store politiske spændinger tirsdag aften, hvor Rusland og Kina sammen opfordrer Nordkorea til at "fryse" dets missil- og atomkraftprogram på baggrund af succesfulde test af Nordkoreas første interkontinentale ballistiske missil.



"En ekspert siger, at dette missil kan nå Alaska," udtaler Steve Evans, der er BBC's Seoul-korrespondent.



"Denne vurdering har stor betydning, fordi USA's præsident Donald Trump har udtalt, at Nordkorea simpelt hen ikke skal have tilladelse til at have interkontinentale ballistiske missiler, der kan krydse Stillehavet og ramme amerikanske byer," lyder det fra korrespondenten.



Velux rullet ind i spionagesag



Tirsdag aften kom det frem, at den danske vindueskoncern Velux ufrivilligt er havnet i en spionagesag.



Det skriver mediet Finans.dk, der desuden kan fortælle, at Velux bekræfter, at en nu bortvist chef via en mellemmand mistænkes for at have forsøgt at sælge fortrolige dokumenter til Velux' helt store konkurrent, polske Fakro.



Profiler ude af Tor de France



Tirsdag blev en slem dag for tv-seere med hang til cykelløbet Tour de France.



En af løbets allerstørste stjerner, verdensmesteren Peter Sagan, blev tirsdag ekskluderet fra løbet, fordi han i gårsdagens afsluttende sprint gav konkurrenten Mark Cavendish et skub med albuen, som gjorde, at sidstnævnte styrtede og trak andre med i asfalten.



Og tirsdag aften kom så nyheden om, at styrtet har efterladt Cavendish i så dårlig forfatning, at han nu også er ude af løbet.



Det meldes, at Cavendish har brækket skulderen.