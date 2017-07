Mens du sov: Nordkorea foretager ny missiltest

Ifølge en lang række medier, bl.a. CNN , har Nordkorea affyret et missil, som kan være landet i Japans havzone.Missilet skulle være skudt af i provinsen Nord Pyongan, som grænser op til Kina, og herefter skulle det angiveligt have fløjet næsten 1000 kilometer, inden det landede i havet.Målet med affyringen er uvist, men handlingen har fået det internationale samfund op af stolen.Japans premierminister, Shinzo Abe, fortæller, at Nordkorea har ignoreret gentagne advarsler fra den internationale verden, mens et medlem af den japanske stab kalder affyringen "ekstremt problematisk".USA præsident, Donald Trump, har vanen tro været på Twitter for at kommentere situationen:"Nordkorea har affyret endnu et missil. Har den fyr ikke noget bedre at gøre her i livet?," skriver han henvendte til den nordkoreanske leder, Kim Jong Un.Trump har så sent som i sidste uge udtalt, at tålmodigheden med Nordkorea er opbrugt.En 23-årig mand blev anholdt i går efter mistanke om at ville dræbe Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, på Frankridg nationaldag, Bastilledagen 14. juli.Det har kilder i det franske politi oplyst til nyhedsbureauet Reuters.Manden har i et chatrum, der var koblet på et computerspil, skrevet om sit planlagte attentat på Macron. Og her har han også skrevet, at han ville købe et automatvåben og angribe "muslimer, jøder, sorte og homuseksuelle".Sikkerheden på nationaldagen vil blive skærpet i år, også fordi den amerikanske præsident, Donald Trump, har meldt sin ankomst på Champs-Éllysées i Paris.Det var et tyndt feriemarked på de amerikanske børser mandag, men på sektorniveau var der tydelige stigninger til både energi- og finansaktierne, der som sektorer gik frem med henholdsvis 1,5 pct. og 0,9 pct.Markedet lukkede efter kun en halv handelsdag pga. helligdagen i morgen, 4.juli, hvor amerikanerne fejrer landets uafhængighed.Mens det ledende aktieindeks S&P 500 var let positivt hele dagen, og Dow Jones flirtede med en ny rekord, hvilket dog blev forpurret hen mod lukketid, så var Nasdaq præget af en sur stemning.Således lukkede S&P i plus 0,23 pct., Dow Jones steg med 0,61 pct., og Nasdaq lukkede efter et fald på 0,49 pct.