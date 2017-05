Mens du sov: FED fastholder renteniveauet

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fastholdt på et møde onsdag renteniveauet. Det på trods af, at den amerikanske økonomi efter et sløjt første kvartal lod til at være tilbage i gear. Iføge Wall Street Journal , signalerede centralbanken dog, at to rentestigninger ville være på vej i løbet af 2017, hvis den amerikanske økonomi fortsætter de positive takter.Reformen af den den amerikanske sundshedspakke, den såkaldte 'Obamacare', som republikanerne i et stykke tid har arbejdet på at reformere, tegner nu til at komme til afstemning torsdag. Det skete ifølge New York Times efter reformforslaget fik tilført yderligere 8 mia. dollar til finansiering en gruppe med allerede eksisterende sygdomme. Det er dog stadig uklart, om den yderligere finansiering vil skaffe nok stemmer til at få reformen gennemført.Udmeldeingen fra den amerikanske centralbank blev set som negativ, og den stemning forplantede sig på børserne i Asien. Hong Kongs Hang Seng faldt med 0,39 pct., Shanhai Composite var nede med 0,59 pct. og Singapore Straight Times Index var nede med 0,48 cpt. Det skriver CNBC Både faldende kobberpriser og en regnskabsskuffelse fra Apple var motorerne bag det lille dyk, der ramte de amerikanske aktiemarkeder i går.De faldende kobberpriser ramte mineselskaberne, og rynkede bryn omkring Apple fik investorerne til at sende it-aktierne i Nasdaq ned med 0,37 pct.Der var ingen større effekter på aktierne, da rentemeddelelsen fra Federal Reserve tonede frem klokken 20 i aftes, for alle analytikere havde forventet, at Yellen og co. ville holde renten i ro.