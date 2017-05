Mens du sov: Efterspørgsel efter Iphone falder

Efterspørgsel efter Iphones falder, meddelte Apple i deres første kvartalsmeddelelse. Samtidig steg selskabets indtægter dog for andet kvartal i træk. Den faldende efterspørgsel skyldes angiveligt, at forbrugerne venter på den næste IPhone, der kommer til efteråret. Apple meddelte samtidig, at selskabet nu har en likviditetsbeholdning på 256 mio. dollars. kontant, svarende til rundt regnet 1700 mia. kr. Det skriver Wall Street Journal Nyt republikansk forsøg på at reformere den amerikanske sundhedspakke, kendt som Obamacare møder modstand. Det er internt i det republikanske partis moderate midte, at reformforsøgene møder modstand. Det skriver Wall Street Journal. Børserne i Asien reagerede blandet på Wall Streets stigninger. Shanghai Composite var nede med 0,2 pct. Mens Singapores Straight Times Index steg 0,55 pct. Børserne i Japan Sydkorea og Hong Kong var lukket pga. nationale helligdage. Det skriver CNBC Det blev bare til bøj og stræk øvelser på Wall Street tirsdag, hvor de amerikanske investorer havde svært ved at finde en retning på markedet i aftes.De tre toneangivende indeks steg med mellem 0,06 og 0,17 pct., og stopklodsen for nye rekorder er formentlig dårlige bnp-tal, sløj udvikling i privatforbruget og skeptiske virksomheder.Lige nu venter markedet derfor i spænding på, hvad Janet Yellen og resten af Federal Reserve vil sige i aften, når de afslutter det to-dages rentemøde.Og så truer jobrapporten i horisonten. Den kommer på fredag.