Mens du sov: Le Pen nedtoner farvel til Euro

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. april 2017

Den franske præsidentkandidat Marine Le Pen fra det højrenationalistiske parti Front National nedtoner nu ønsket om at forlade euroen og vende tilbage til franc, hvis hun bliver Frankrigs næste præsident.I et interview med den franske tv-station TF1 siger Marine Le Pen, at hun vil forhandle med EU om Frankrigs økonomi, hvis hun bliver præsident, og at "uanset hvad der sker, så får Frankrig det sidste ord." Det skriver Bloomberg.I interviewet undlod Le Pen at svare direkte på spørgsmålet, om hun vil trække Frankrig ud af den fælles møntfod euro og gå tilbage til franc. Noget præsidentkandidaten ellers har haft som et helt central krav i løbet af valgkampen."Jeg er ikke en modstander af Europa," lød det på fransk tv fra Le Pen, inden hun fortsatte:"Jeg føler mig selvfølgelig fransk først, men jeg er også europæer.Søndag gik Marine Le Pen videre til anden præsidentrunde i Frankrig sammen med den midtersøgende Emmanuel Macron.Ifølge meningsmålingerne står Macron til at vinde stort, og det kan være årsagen til, at Le Pen bløder op på sit ståsted i forhold til euro. Det endelige præsidentvalg finder sted 7. maj.En række gode regnskaber fra store virksomheder samt et håb om, at Donald Trumps kommende skattereform vil sætte gang i økonomien har sendt de asiatiske aktier i hopla.Det ledende indeks MSCI Asian Pacific Index eksklusiv Japan steg således til det højeste niveau siden midten af 2015 til kurs 593. Det er en stigning på 1,22 pct. i forhold til dagen før."Markederne ser mere afslappede ud. Vi ser, at investorerne tager mere risiko på sig globalt," siger Shane Oliver, markedsstrateg ved AMP Capital Investors i Sydney til Bloomberg.De gode regnskaber, der har ført til nattens stigninger kommer bl.a fra Aluminium Corp. of China, Caterpillar og Mcdonalds.Det japanske indeks Nikkei 225 steg med 0,75 pct. til kurs 19219,33 i nattens handel.Den canadiske premierminister Justin Trudeau har tirsdag talt i telefon med USA's præsident Donald Trump.Her gjorde Trudeau det klart, at "Canada vil forsvare sin interesse i tømmerindustrien med stor energi," skriver Reuters.Anledningen er, at USA tidligere på ugen pålagde en told på gennemsnitligt 20 pct. på tømmer fra Canada. Canada eksporterer årligt tømmer for 5,7 mia. dollar til USA."USA og Canada er enige om, at vi skal opnå en aftale om canadisk tømmer," står der ifølge Reuters i en pressemeddelelse fra den canadiske regering.Meddelelsen er udsendt efter samtalen mellem de to regeringsledere.Efter at USA har pålagt en told på canadisk tømmer har den nordlige nabo svaret igen.Det sker ved, at Canada har indført begrænsninger for salget af udenlandske mælkeprodukter.Det rammer især amerikanske mejerier og mælkebønder i Wisconsin, der nu får meget svært ved at eksportere til Canada.Donald Trump har ikke taget godt imod den canadiske beslutning."Canada har gjort det meget svært for vores mælkebønder i Wisconsin og andre grænsestater. Det vil vi ikke finde os i. Bare vent og se," skrev Donald Trump tirsdag på Twitter.