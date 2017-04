Mens du sov: Fransk valg udløser aktiefest - undtagen i blodrødt Kina

Den endelige stemmeoptælling bekræftede tidligt mandag, at det er Emmanuel Macron og Marine Le Pen, der skal duellere om den franske pæsidentpost.Det har sendt euroen i vejret, så den mandag morgen er styrket med 2 pct. over for den japanske yen, og lettelsen er også til at se på de asiatiske aktiemarkeder.Det japanske Nikkei 225-index stiger med 1,25 pct., mens det koreanske Kospi-index stiger med 0,3 pct.Stigningerne skyldes, at Frankrigs politiske wonderchild Emmanuel Macron klarede skærene i første runde. Macron, der er finansmarkedernes yndling på grund af et stort reformkatalog og en klar EU-positiv holdning, ses som favorit mod Front Nationals leder Marine Le Pen til valget 7. maj.Samtlige meningsmålinger, der altså ramte valgresultatet ret præcist i går, forudsiger en storsejr til Macron over Le Pen i et direkte opgør.Og det vil ifølge økonomer fra blandt andet Unicredit, Nordea og Sydbank kunne give et løft på de europæiske markeder i dag med stigende aktiekurser, faldende renter og en styrket euro.De glade nyheder fra Frankrig kunne dog ikke stoppe nedturen i Kina. Her falder aktierne i Shanghai Composite-indekset mandag med 1,7 pct. til det laveste niveau siden januar.Styrtet kommer oven på et fald på 2,3 pct. i sidste uge, hvor chefen for en kinesisk tilsynsmyndighed sagde, at irregulariteter på markedet skal straffes "nådesløst".