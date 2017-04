Mens du sov: Forsigtig aktieoptur i Asien

Både i Kina og Japan har aktiemarkederne udvist en svagt positiv tendens efter åbningen torsdag.Efter flere timers handel ligger både det japanske Nikkei 225 indeks og det kinesiske Hang Seng tidligt torsdag morgen dansk tid til en stigning på ca.0,3 pct.Ifølge CNBC sker det bl.a. på baggrund af, at oliepriserne er er steget lidt efter at have været nede i det laveste niveau i to uger som følge af en uventet store benzinlagre og ditto produktion i USA.Ifølge CNBC forventes det i øvrigt, at investorerne vil holde et vågent øje med udviklingen i Europa, efter at spændingerne på den koreanske halvø ventes at aftage som følge af, at et amerikansk hangarskib alligevel ikke var på vej ind i koreanske farvand.Dampen på det amerikanske aktiemarked kunne ikke helt holdes igang onsdagen igennem og ved markedsluk sluttede to ud af de tre toneangivende indeks i rødt.Det gælder S&P 500, som lukker 0,17 pct. lavere og Dow Jones, der faldt 0,58 pct. Nasdaq-indekset lukkede til gengæld med en stigning på 0,23 pct.Da markedet åbnede onsdag, steg alle tre indeks med mellem 0,1 og 0,5 pct.Ifølge Bloomberg er det bl.a. et dyk i olieprisen, der har udlignet stigningerne fra onsdagens tidlige handel.Nye tal viste nemlig, at de amerikanske råolielagre faldt med 1 mio. tønder i den forgangne uge. Faldet var dog som forventet blandt økonomerne, ifølge Bloomberg. For benzinlagrene var tale om en stigning på 1,5 mio. tønder, hvor der var forventet et minus på 1,6 mio. tønder.De amerikanske lagre af destillater faldt dog med 2 mio. tønder mod et forventet fald på 0,8 mio. kr. Det fik prisen på den amerikanske WTI-olie til at falde med 3,5 pct. til 50,57 dollar pr. tønde, ifølge Bloomberg.Regnskabsspecifikt var det IBM, der tiltrak mest opmærksomhed onsdag.Teknologigigantens salg er dykket tyve kvartaler i træk og landede på 18,2 mia. kr., hvilket var lavere end analytikernes forventning på 18, 4 mia. dollar.IBM kæmper bl.a. med oversøiske markeder og forsinkelser på servicekontrakter, skriver Bloomberg.Resultatet pr. aktie overraskede til gengæld positivt på 2,38 dollar mod forventet 2,35 dollar.Det var dog ikke nok til at gøre investorerne tilfredse og aktien faldt med 5,02 pct.Tirsdag efter børsluk landede en kvartalsrapport fra Yahoo, der står over for at blive overtaget af telegiganten Verizon. Yahoos overskud landede på 0,18 dollar pr. aktie, mens analytikernes forventning var på 0,14 dollar pr. aktie. Aktien blev dog sendt 1,18 pct. ned.