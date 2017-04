Mens du sov: Flugt til obligationer tegner pessimistisk billede

Relateret indhold Aktieordbog

Flugt til obligationer tegner pessimistisk billede



Faldende rentesatser på statsobligationer er en lakmusprøve for pessimisme, og der er rigeligt at tage af, skriver CNBC.com.



Obligationsrentesatserne er nået et niveau, som mange ikke havde spået for få måneder siden, og det skyldes, at potentialet for dårlige nyheder bliver ved med at stakkes op, og der er nu forventning om at rentesatsen på den toårige statsobligation i USA kan nå 2 pct.



"Du har Nordkorea, og du har svage økonomiske nøgletal. Du har en centralbank, der hælder mod renteforhøjelser. Vælg din gift. Der er så mange ting, der kan ramme rentesatserne hvornår det skal være," siger Aaron Kohli, rentestrateg hos BMO Capital Markets til CNBC.com.



Trump favoriserer amerikanske selskaber til regeringskontrakter



Under sin kampagne om at hyre amerikansk, har præsident Donald Trump tirsdag underskrevet en erklæring, der vil favorisere amerikanske selskaber til kontrakter med den amerikanske regering samt reformere visasystemet for udenlandske arbejdere indenfor visse tekniske fag. Det skal gøre det lettere for amerikanske selskaber at få den type arbejdskraft til landet. Det skriver Wall Street Journal.



Investorerne på Wall Street sender de amerikanske aktier ned



S&P 500-indekset lukker med et fald på 0,29 pct., mens Dow Jones lukker 0,55 pct. lavere og Nasdaq-indekset lukker med et fald på 0,12 pct.



Ved markedets åbning faldt de tre indeks mellem 0,3 og 0,5 pct.



Goldman Sachs skuffer



Investeringsbanken Goldman Sachs løb især med opmærksomheden, da banken inden markedsåbning løftede sløret for kvartalsrapporten.



Her steg toplinjen ca. 25 pct. til 8 mia. dollar. Overskuddet landede på 5,15 dollar pr. aktie svarende til 2,2 mia. dollar. Analytikerne havde dog forventet 5,31 dollar pr. aktie og investorerne kvitterede ved at sende aktien ned med 4,72 pct.



Også Bank of America har gjort status over første kvartal, der faldt bedre ud end analytikerne forventede. Overskuddet steg med ca. 40 pct. til 0,41 dollar pr. aktie, mens forventningen lød på 0,35 dollar pr. aktie.



Aktien faldt med 0,44 pct.





Stærke salgstal fra Genmab-partner



Tirsdag bød også på nyheder fra amerikanske Johnson & Johnson, som gav genklang i Danmark.



Selskabet samarbejder nemlig med biotekselskabet Genmab om kræftmidlet Darzalex og Johnson & Johnson kunne i forbindelse med tirsdagens kvartalsrapport præsentere en omsætning for Darzalex på 225 mio. dollar. Det var ifølge Bloomberg bedre end analytikerne forventede.



Johnson & Johnsons justerede overskud overraskede også positivt på 1,83 dollar pr. aktie. Forventningen lød på 1,77 dollar pr. aktie, ifølge Bloomberg.



Det var dog ikke nok til, at investorerne belønnede Johnson & Johnson og aktien faldt 3,17 pct.



Britisk valg kan styrke skotske uafhængighedskræfter



Den skotske regeringsleder Nicola Sturgeon får måske en hjælpende hånd fra Theresa Mays overraskende udskrivelse af valg I Storbritannien, da det kan bane vejen for en ny folkeafstemning i Skotland om uafhængighed. Meningsmålinger viser, at det skotske nationalparti står til fremgang, og dermed et styrket mandat i anstrengelserne for en ny folkeafstemning i landet. Det skriver Bloomberg News.



Yahoo viser tegn på fremskridt



I de sidste måneders eksistens som et uafhængigt selskab viser Yahoo tegn på vækstfremskridt. Selskabet er solgt til Verizon, men tirsdag aften afleverede selskabet kvartalstal, der overgik aktiemarkedets forventninger. Samtidig blev det oplyst, at salget nu ventes afsluttet i juni 2017. Det skriver Bloomberg News.