Mens du sov: Trumps skattereform i fare

Den amerikanske præsident Donald Trumps løfte om en omfattende skattereform i USA er nu i fare her tæt på, at præsidenten har siddet 100 dage i det amerikanske præsidentembede. Det skriver New York Times. Mandag har præsidentens pressechef Sean Spicer gjort det klart endnu engang, at præsidenten ikke har nogen intention om at gøre sine skatteoplysninger offentlige.Demokraterne har givet et løfte om at de ikke vil samarbejde om en skattereform medmindre Donald Trump fremlægger sine skatteoplysninger, så det står klart, hvordan en reform vil tilgodese præsidenten.Financial Times skriver, at skattereformens gennemførelse har lidt et knæk, efter at Donald Trumps sundhedsreform ikke blev vedtaget i Kongressen, og derfor bruger den amerikanske regering endnu længere tid i planlægningen af skattereformen, for at undgå en lignende fiasko.Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, besøgte i weekenden den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea i løbet af et besøg, der skal få Kina til at sætte ind for nordkoreanske test af missiler. Ifølge Bloomberg sagde Pence i forbindelse med besøget, at han sætter pris på de foreløbige tegn fra Kina og håber, at landets ledere vil bruge "de ekstraordinære håndtag, de har" at dreje på til at prikke til Nordkoreas hersker, Kim Jon Un.Den kinesiske økonomi tog både markeder og analytikere på sengen med opgørelsen over landets økonomiske vækst i første kvartal 2017.Væksten lød på 6,9 pct., hvilket var en del bedre end ventet, på grund af medvind fra bl.a. boligsektoren, detailhandlen, infrastrukturinvesteringer og eksport, skriver Bloomberg News Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, slog søndag på tromme for, at den tyrkiske regering gør noget ved bekymringerne om den tyrkiske folkeafstemning om en ny forfatning.Det skal ske ved at åbne for en dialog med de politiske modstandere, der i vid udstrækning har underkendt afstemningens legitimitet, skriver Financial Times "Det snævre udfald i afstemningen viser, hvor dybt splittet, det tyrkiske samfund er," sagde Angela Merkel i en fælles udtalelse med sin udenrigsminister, Sigmar Gabriel.Amerikanske PPG Industries appellerede mandag direkte til aktionærerne I Akzo Nobel for at presse den hollandske malings- og kemikalieproducent til forhandling om den amerikanske rivals købstilbud på 24 mia. dollar (165 mia. kr.). Det skriver Wall Street Journal Argumenterne i brevet til aktionærerne går på, at de to selskaber samlet vil stå stærkere end som to uafhængige konkurrenter. PPG hæftede sig ved, at selskabet har skabt et totalafkast til sine aktionærer på 282 pct. over de seneste 10 år, sammenlignet med Akzo's 87 pct., ligesom det amerikanske selskab har øget salget til 15 mia. dollar fra 10 mia. dollar over perioden.