Mens du sov: Bilsalg skuffer i USA

Bilsalg skuffer i USA



De amerikanske aktiemarkeder tog en kovending kort inde i mandagens handel.



Det skyldtes, at bilsalget er faldet mere end ventet i marts, hvilket gik ud over bil- og reservedelsfabrikanter i USA. Salget fra de fleste store fabrikanter er faldet 5-7 pct. på trods af massive rabatter.



Ford tabte 2,4 pct af værdien mandag, mens General Motors tabte 3,7 pct. Værst gik det ud over Fiat Chrysler, der tabte 4,7 pct. af markedsværdien.



"Salget er under det ventede, på trods af en lang række salgsincitamenter i løbet af måneden," sagde Michelle Krebs, der er analytiker i autotrader.com til Bloomberg.



Hun mener der sagtens kan være flere fyringsrunder på vej i autobranchen.



De toneangivende aktieindeks dykkede en overgang 0,6-0,7 pct., men fandt sig selv hen mod slutningen af dagen.



S&P lukkede 0,2 pct. lavere, mens eliteindekset Dow Jones netop lukkede i minus 0,1 pct. Nasdaq lukkede 0,3 pct. nede.





Asiens aktiemarkeder under pres





De asiatiske aktiemarkeder faldt over en bred kam ved tirsdagens begyndelse.



Ifølge CNBC venter afventer markedet på nyt om pengepolitikken fra Reserve Bank of Australia.



Og det har bl.a. påvirket det australske ASX 200 indeks, som faldt 0,23 pct., efter at de fleste sektorer oplevede en lavere handelsaktivitet.



Tidligt tirsdag morgen dansk tid ligger det kinesiske Hang Seng indeks dog til en stigning på 0,62 pct., men det japanske Nikkei 225 ligger på minus 0,40 pct.





Kinas forbrugere holder igen



Det er meget muligt, at de officielle tal forudsiger en lys fremtid for Kinas økonomi.



Men når man ser på bundlinjen hos store virksomheder fra bryggerier over nudelproducenter og til filmindustrien, så tyder alt på, at forbrugerne sidder tungere på pengepungen end tidligere, skriver CNBC.