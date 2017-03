Mens du sov: Løkke og Trump mødtes til hyggesnak

En blandet fornøjelse på de asiatiske markeder



Den sidste handelsdag i marts gav både op- og nedture på de asiatiske aktiemarkeder.



Japanske Nikkei 225 steg med 0,66 pct. ovenpå nyheder om stigende forbrugerpriser og færre arbejdsløse.



Sydkoreanske Kospi-indeks faldt med 0,03 pct., mens de kinesiske indeks - Shanghai Composite og Shenzen Composite steg med henholdsvis 0,27 pct. og 0,28 pct.



Lars Løkke og Trump mødtes til en snak



Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde sent i går dansk tid audiens hos den amerikanske præsident, Donald Trump, som en af de første statsledere.



Trump gjorde det allerede ved modtagelsen af Lars Løkke det klart, at han ser Danmark og Løkke som en stærk allieret, og at han synes at vide, at Lars Løkke "gør et godt stykke arbejde."



I de 20 minutter de to statsledere havde sammen alene blev der blandt andet diskuteret familie.



Efter mødet kaldte Lars Løkke den amerikanske præsident for "behagelig" og "nuanceret."



Mødet mellem Trump og Kina bliver sværere



Der er lagt op til et lidt mere besværligt møde, når Trump i næste uge skal have den kinesiske præsident Xi Jinpeng i audiens.



Kort efter Lars Løkke havde forladt Trump, tweetede præsidenten nemlig at han forventede at mødet mellem lederne af verdens to største økonomier vil blive "meget svært".



"Vi kan ikke længere have et massivt handelsunderskud og tab af arbejdspladser," skrev Trump og tilføjede med reference til amerikanske virksomheder, der fremstiller i Kina: "amerikanske virksomheder skal være parat til at se på andre alternativer."



Den kinesiske præsident ventes at gæste USA enten torsdag eller fredag i næste uge.





Fin stemning på amerikanske aktiemarkeder



De tre ledende indeks sluttede alle dagen i plus med en stigning på 0,3 pct. til S&P 500-indekset, mens Dow Jones-indekset ligeledes steg 0,3 pct. - og Nasdaq Composite-indekset gjorde samlingen komplet med en stigning på 0,3 pct.



Dels var der blandede nøgletal fra USA - bnp-væksten i fjerde kvartal 2016 var på 2,1 pct., hvor analytikerne havde ventet 1,9 pct., mens 258.000 meldte sig i arbejdsløshedskøen, hvor forventningen lå på 247.000 - og dels fortsatte olieprisen med at krybe langsomt opad.