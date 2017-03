Mens du sov: Trumps svigersøn kaldes i senatet til Ruslands-afhøring

De asiatiske aktieindeks havde samlet set en fin tirsdag. Ugen startede ellers ud med fald, da markederne forsøgte at fordøje nyheden om at den amerikanske præsident Trump ikke fik medhold til at begynde en tilbagerulning af forgænger Obamas sundhedsreformer. Japanske Nikkei steg med 1,07 pct., australske ASX 200 tog samme tur med en stigning på 1,25 pct., mens Shanghai Composite faldt 0,26 pct.Jared Kushner, der er gift med Donald Trumps datter Ivanka, er blevet indkaldt til at tale foran det amerikanske senats efterretningskomité for at diskutere kommunikation mellem Trumps kampagnemedarbejdere og russiske embedsfolk, skriver Financial Times Det er første gang, en person fra Det Hvide Hus skal svare på spørgsmål over for senatets undersøgelse af Ruslands angivelige involvering i det amerikanske valg sidste år.Der var ikke just høj stemning i mandagens amerikanske aktiehandel, og de tre ledende indeks kunne ikke blive enige om en retning.Der var sløj stemning fra start, efter den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag måtte opgive at få sin sundhedsreform igennem Kongressen.S&P-indekset lukkede således med et fald på 0,1 pct., mens Dow Jones faldt 0,2 pct. Nasdaq Composite-indekset steg dog 0,2 pct. efter at have startet dagen med at falde ca. 1 pct. og derefter vende rundt igen.Det var især de sundhedsrelaterede aktier, der steg i løbet af mandagen, mens mineaktierne fik tæsk.I et træk mod børsnoteringen af den saudiske oliegigant, Aramco, har kongefamilien i det mellemøstlige land nedsat selskabsskatten for Aramco fra 85 pct. til 50 pct., skriver Bloomberg.Børsnoteringen, som står til at blive den største nogensinde, har været længe undervejs, og den saudiske regering anslår selv, at Aramco ved børsnoteringen kan være op mod 2000 mia. dollar værd.