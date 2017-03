Mens du sov: Snapchat tog Wall Street med storm

De amerikanske markeder faldt torsdag en smule tilbage efter onsdagens rekorder. Det toneangivende S&P 500-indeks faldt 0,6 pct., mens Dow Jones-indekset faldt 0,5 pct.Begivenheden, der tiltrak sig mest opmærksomhed, var dog introduktionen af Snap Inc på børsen. Selskabet, der står bag beskedtjenesten Snapchat, blev noteret til 17 dollar pr. aktie, hvilket svarede til en markedsværdi på ca. 170 mia. kr.Men investorerne var endnu mere vilde med aktien. I løbet af dagen steg kursen, så markedsværdien på et tidspunkt var oppe i nærheden af 260 mia. kr. Derefter satte aktien sig en smule, men den endte alligevel i kurs 24,48 - hele 44 pct. over noteringskursen.Den succesfulde børsnotering af Snap Inc. betyder, at det regner med penge over selskabets hidtidige aktionærer.De to stiftere Evan Spiegel (26 år) og Bobby Murphy (28) fik ifølge Bloomberg lagt ca. 11 mia. kr. oveni deres formue i forbindelse med børsnoteringen.Det betyder, at de nu begge er gode for ca. 37 mia. kr., hvilket katapulterer dem op ad listen over verdens mest velhavende personer , hvor de ifølge Bloomberg nu er nummer 280 og 281.Lidt mindre feststemning var der blandt de asiatiske aktieindeks, som natten til fredag fulgte med de amerikanske indeks, og der var således fald over hele linjen.I Japan er det toneangivende Nikkei-indeks nede med 0,6 pct, og det er bl.a. bankaktierne Mitsubishi UFJ (-1 pct.) og Mizuho (-0,5 pct.), der trækker ned.Kendte selskaber som Toyota (-0,5 pct.), Mitsubishi Electric (-1,4 pct.) og Nikon (-1,45 pct.) tog også en dag i røde farver.Ligesom Japan er også det koreanske Kospi-indeks (-1,35 pct.), Hong Kong (-0,6 pct.) og Shanghai (-0,37 pct.) fredag morgen klædt i rødt.