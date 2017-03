Mens du sov: JP Morgan og Goldman Sachs holdt aktiefest på Wall Street

De asiatiske markeder fulgte natten til torsdag den trend, der blev startet med kursrekorder i USA i kølvandet på præsident Donald Trumps tale til Kongressen.Det japanske indeks, Nikkei, var torsdag morgen oppe med ca. 1 pct., og det er særligt landets banker, der trækker det tunge læs.Bankgrupperne Mitsubishi UFJ (+2,8 pct.), SMFG (+1,15 pct.) og Mizuho (+1,6 pct.) er blandt de aktier, som stiger.I resten af Asien er der også stigninger, omend lidt mere moderate end i Japan.Det koreanske indeks Kospi er oppe med 0,5 pct, mens også Shanghai og Hong Kong kan fremvise forsigtige stigninger.Ifølge den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, forbereder præsident Donald Trump et nyt indrejseforbud, som vil blive sendt ud som en såkaldt "executive order" en af de kommende dage.Forbuddet skal erstatte det tidligere forbud, der vakte international furore, men blev kendt ulovligt af de amerikanske domstole.Og der er mere Trump-nyt torsdag morgen.Ifølge BBC er det nu besluttet , at efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus skal undersøge påstandene om, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i efteråret 2016.Komiteen skal desuden se på den mulige kontakt mellem Trump-lejren og Moskva, som skulle have stået på under valgkampen.Det traditionsrige amerikanske aktieindeks Dow Jones Industrial Average steg onsdag for første gang til over indeks 21.000. Faktisk steg det hele 1,5 pct. til kurs 21.115.Kort før det amerikanske valg i november lå Dow Jones-indekset under indeks 18.000.Også det bredere S&P 500-indeks og Nasdaq-indekset, som er kendt for at være mere teknologitungt, slog nye rekorder. De steg begge knap 1,4 pct.Blandt de aktier, der steg mest, var storbankerne JP Morgan Chase og Goldman Sachs. Førstnævnte steg 3,3 pct., mens sidstnævnte steg 1,9 pct.Stigningerne betyder, at begge aktier nu handler til den højeste kurs i deres historie.