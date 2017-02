Mens du sov: Warren Buffett går til angreb på hedgefonde

Buffett til investorer: Drop dyre hedgefonde



Aktiegururen Warren Buffett, der er en af verdens rigeste personer, kommer med en særdeles hård kritik af Wall Streets kapitalforvaltere, som aktionærer betaler penge til via hedgefonde i forsøget på at slå aktiemarkedet.



I et brev på fem sider, som Warren Buffett har sendt til aktionærerne i Berkshire Hathaway, vurderer milliardæren, at aktieinvestorer har betalt omkring 100 mia. dollar de seneste ti år i gebyrer til hedgefonde, som ofte alligevel ikke har kunnet slå en passiv investering i det store aktieindeks S&P 500.



Warren Buffett er selv adm. direktør og storinvestor i Berkshire Hathaway.



"Når billioner af dollar bliver varetaget af Wall Streets kapitalforvaltere, som tager høje gebyrer, så vil det typisk være dem, der scorer profitten og ikke kunderne," skriver Warren Buffet ifølge Bloomberg i brevet.



USA-aktier trodsede rød dag i Europa



Efter en hel dag i rødt endte alle tre ledende aktieindeks i USA med at gå marginalt i plus i fredagens døende handelsminutter.



S&P 500 endte i et plus på 0,15 pct. i kurs 2367,34. Nasdaq Composite sluttede 0,17 pct. højere i kurs 5845,31. Dow Jones Industrial sluttede dagen af 0,05 pct. oppe i kurs 20.821,76.



Selvom stigningen ikke var stor, så var det hele 11. dag i træk, at Dow Jones Industrial-indekset steg, hvilket ikke er set i flere årtier.



De grønne tal til de amerikanske aktier trodsede dermed Europa, hvor de fleste aktieindeks - herunder det danske C20 Cap - sluttede fredagen i rødt.



Japanske aktier i minus



Det japanske Nikkei-indeks er startet ugen i rødt. I de indledende timer var indekset nede med over 1 pct., men har siden vundet lidt af det tabte og kl. 05.55 dansk tid nede med 0,7.



Det er særligt en stærk yen, landets valuta, som presser landets eksportselskaber som bl.a. de store bilfabrikanter Toyota (-0,3 pct.), Honda (-1,25 pct.) og elektronikselskabet Sony (-0,77 pct.).



I den modsatte ende af spektret finder man den store producent af airbags Takata, som stiger med 0,55 pct.



Det sker efter en historie i Wall Street Journal om, at selskabet har hyret stjerneadvokaten Kenneth Feinberg til at løse en række stridigheder, hvor ofre for ustabile airbags kræver 125 mio. dollar (880 mio. kr.).



Ingen dansk Oscar i denne omgang



Der var ingen danske vindere på scenen, da den 89. udgave af Oscar-uddelingen i nat løb af stablen.



To danske hold var ellers nomineret: kortfilmen "Silent Nights" og spillefilmen "Under sandet".



Prisen for bedste kortfilm gik til "Sing", mens "The salesman" slog "Under sandet" som bedste udenlandske film.