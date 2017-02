Mens du sov: Medie: Trump talte med russiske agenter under valgkampen

De amerikanske aktier havde generelt svært ved at beslutte sig for en retning, da markedet åbnede tirsdag.Men efter lidt rutsjebanetur med dyk og stigninger dagen igennem, begyndte de sidst på eftermiddagen, dansk tid, at bevæge sig i den rigtige retning. Det betød, at tre indeks kunne notere et lille plus på dagen, da markedet lukkede klokken 22.00 dansk tid.Nasdaq var da oppe med 0,32 pct., mens Dow Jones var steget 0,45 pct. - og det brede S&P 500 0,40 pct. Ifølge Bloomberg kom den positive udvikling i kølvandet på den tale, som chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen tirsdag holdt for det amerikanske senat.De amerikanske aktier steg, og det samme gjorde dollaren. Og det skete efter Yellens udtalelser om, at stigningen i amerikanernes forbrug og i husstandenes indkomster og amerikansk velstand, vil understøtte en økonomisk vækst, som måske kan resultere i højere renter, skriver Bloomberg.

Ifølge The New York Times, som citerer fire anonyme kilder, viser aflyttede telefonsamtaler, at medarbejdere i Donald Trumps præsidentvalgkamp og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 havde kontakt med højtstående russiske efterretningsagenter gentagne gange.

Avisen har oplysningerne fra fire anonyme nuværende og tidligere amerikanske embedsmænd. Amerikanske efterretningstjenester opsnappede kommunikationen omkring samme tidspunkt, som de fandt beviser for, at Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget ved at hacke Demokraternes Nationale Komité (DNC). Ifølge de anonyme kilder er der dog ikke tegn på, at Trumps kampagne samarbejdede med den russiske efterretningstjeneste om at påvirke valget. Donald Trump afviser beskyldningerne.



Asiatiske aktier stiger



Chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, udtalte i går, at renten kan blive hævet allerede i næste måned. Det påvirker risikoappetitten på de asiatiske markeder, hvor investorerne sender aktierne i vejret. Det Japanske Nikkei Stock Average er steget 1 pct. Hong Kongs Hang Seng Indeks er steget 1,3 pct.