Mens du sov: Kina svarer igen i strid om småøer

Kina opfordrer USA til at tage historielektioner, inden stormagten udtaler sig om det omstridte sydkinesiske hav.



"Læs op på historien omkring Anden Verdenskrig," lød opfordringen fra Kinas udenrigsminister, Wang Yi, ifølge Reuters.



Opfordringen kommer efter, at USA's nye udenrigsminister Rex Tillerson og Det Hvide Hus har lagt op til en hård linje over for Kina i forhold til de kunstige øer, som Kina har bygget på rev i det omstridte farvand, som bl.a. Vietnam og Filippinerne også gør krav på.



Tillerson udtalte under sin senatshøring, at USA skulle forhindre Kina adgang til øerne.



Men Kinas udenrigsminister gentager altså nu landets position, som er, at området tilhører Kina som følge af de aftaler, der blev indgået efter Anden Verdenskrig om, at Japan skulle levere al land tilbage, som var blevet taget fra Kina.



Omstridt olieledning godkendt af hæren



En omstridt olieledning i USA er blevet godkendt af den amerikanske hær. Dermed ser det ud som om, at Dakota Access-ledningen - som har mødt modstand fra miljøorganisationer og lokale indianere - bliver endeligt vedtaget.



Ledningen skal hjælpe med at flytte råolie fra skiferolie-felterne i North Dakota til olieraffinaderierne ved Den Mexicanske Golf.



Præsident Obama forsinkede vedtagelsen, mens Trump har presset på for at få den gennemført.



Asiatiske markeder dykkede



De asiatiske aktiemarkeder dykkede fra morgenstunden onsdag, men har senere rettet sig. Det toneangivende japanske aktieindeks Nikkei 225 er faktisk tidligt onsdag morgen dansk tid oppe med 0,2 pct. i forhold til gårsdagens lukkekurs.



Det kinesiske Hang Seng-indeks ligger 0,1 pct. lavere, end da markedet lukkede i går.



Dow Jones var en overgang i rekord



De amerikanske aktieindeks lukkede tirsdag i mindre plusser efter Dow Jones-indekset en overgang i løbet af dagen var på alletiders højeste.



Det amerikanske eliteindeks Dow Jones var en overgang i løbet af tirsdagen oppe i det højeste niveau nogensinde, men lukkede kun 0,2 pct. højere.