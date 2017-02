Mens du sov: Snapchat skal på børsen og opkøb af Mead Johnson kan være på vej

Det sociale medie Snapchat offentliggjorde officielt torsdag intentionen om en børsnotering, og har ifølge CNBC fortalt investorerne, at virksomheden "måske aldrig vil opnå eller fastholde rentabilitet".



Snapchat fortæller også, at de to medstiftere modsat de fleste offentlige noteringer på markedet vil kontrollerer alle aktionærbeslutninger.



Snapchat skal handles på børsen i New York under symbolet SNAP.



Asiatiske aktier i fald efter nytår



Det kinesiske marked åbnede efter en uge lang ferie i forbindelse med nytåret.



Børsen i Shanghai faldt 0,59 pct. efter at være åbnet fladt efter nytårslukningen, mens aktierne på Shenzhen indekset var nede med 0,4 pct.



I Hong Kong var indekset nede med 0,62 pct. efter åbningen.



Amerikanske aktier lukker fladt



Ikke engang et positivt regnskab fra Facebook eller et muligt milliardopkøb var nok til at ryste det amerikanske ud af det noget lunkne torsdagshumør.



De tre toneangivende aktieindeks lukker stort set fladt, om end bedre end ved markedsåbning.



S&P 500-indekset stiger 0,06 pct., mens Dow Jones-indekset lukker 0,03 pct. lavere og det teknologitunge Nasdaq falder 0,11 pct.



Kæmpeopkøb kan være på vej



Fødevareproducenten Mead Johnson, der specialiserer sig i ernæring til spædbørn steg 21,41 pct. Det skete efter Reckitt Benckiser, der bl.a. har kondommærket Durex og rengøringsmidlet Dettol, kan være på vej til at købe Mead Johnson for 16,7 mia. dollar, ifølge Reuters.



Ifølge Reuters har Reckitt Benckiser meldt ud, at parterne diskuterer en pris på 90 dollar pr. aktie og sagde, at "parterne er i øjeblikket i en due diligence-periode og diskuterer kontrakter."



Facebook sendt ned trods godt regnskab



Facebooks regnskab, der landede onsdag aften, bød på et overskud på 3,6 mia. dollar, hvilket er 2 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Indtjeningen pr. aktie løb op i 1,41 dollar og slog dermed analytikernes forventninger med 0,10 dollar.



Aktien blev ved markedets åbning sendt 0,4 pct. ned, da investorerne ikke tog så godt imod udsigten til en stor investeringsplan hos selskaber, der kan tære på overskuddet, ifølge Bloomberg.



Kursfaldet fortsatte torsdagen igennem og Facebook-aktien lukker med et fald på 1,79 pct.