Mens du sov: Trumps indrejseforbud sender dollaren ned

Laveste dollar i to måneder



Dollaren er faldet til det laveste niveau i to måneder, når den måles op mod de største valutaer i verden. I forhold til en dollar koster nu 6,93 kr., hvilket er et fald på 0,44 pct. siden i fredags. Dollarens fald sker efter, at USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet et dekret, som gør, at borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan Syrien og Yemen ikke længere kan rejse ind i USA. Det har givet anledning til voldsomme protester i USA i løbet af weekenden.



Rysten på hovedet over Trumps immigrationsplan



Trumps indrejseforbud har fået nogle af verdens fremmeste virksomheder, som Google, Apple, Microsoft og Amazon på barrikaderne, da nogle af deres bedste udviklere og entreprenører rent faktisk kommer fra de lande. I interne breve og memorandaer trygler lederne fra de berørte selskaber om, at de ansatte bliver i USA de kommende tre måneder, da det frygtes de ikke vil kunne komme ind i USA igen, hvis de rejser ud.



Asiatiske aktier i tilbagefald



De asiatiske aktiemarkeder er faldet tilbage fra det højeste niveau i fire måneder efter stigende bekymringer for, hvad præsident Trumps indrejseforbud for personer fra visse muslimske lande vil betyde for verdenshandlen og de geopolitiske risici. Det brede asiatiske MSCI Asia Pacific-indeks faldt mandag morgen 0,3 pct. Især finans- og teknologiaktier blev ramt.



”Trumps indrejseforbud rejser spørgsmålet om, hvad der yderligere kommer derfra. Det her forbud kan få en dominoeffekt på tværs af markederne, da det påvirker handel, rejser og global vækst. Der er stører sandsynlighed for at vi kommer til at se flere restriktive amerikanske politikker,” siger Andrew Inovero fra Malayan Banks investeringsafdeling til Bloomberg.



Tidligere KGB'er og bagmanden til Trump-beskyldninger er fundet død



En tidligere agent i den russiske efterretningstjeneste er fundet død i sin sorte Lexus i Moskva. Det skriver flere internationale medier. Agenten hedder Oleg Erovinkin, og han menes at være en nøgleperson bag de beskyldninger, som er kommet frem om, at Donald Trump bl.a. har bedt russiske prostiturede om at urinere i præsidentsuiten på Ritz i Moskva, kort efter Barack og MIchelle Obama havde boet der. Disse beskyldninger er ikke bekræftet, og Donald Trump har selv kaldt det for "falske nyheder."

Oleg Erovinkin blev fundet død den 26. december. Det er ikke klart, hvordan han døde.



Blandet reaktion i USA efter nøgletal



Den første uge med Donald Trump som amerikansk præsident sluttede med blandet humør på de amerikanske aktiemarkeder. Efter et par dage med ivrige investorer og amerikanske indeks, som slog rekorder, indfandt der sig en mere afdæmpet stemning fredag, hvor skuffende nøgletal lagde en dæmper på optimismen. Et par it-aktier lyste op efter at have leveret positive regnskaber.