Mens du sov: Aktier i hopla i Asien efter gode japanske eksporttal

Asien i hopla



Bedre end ventede japanske eksporttal og sydkoreanske bnp-tal sender de asiatiske indeks i grønt. Efter et par dage med fald springer det japanske Nikkei-indeks onsdag op med omkring 1 pct.



Japans årlige eksport voksede i december for første gang i 15 måneder, primært pga. af salg af bildele og elektronik, skriver Reuters. Eksporten i januar steg 5,4 pct. i forhold til sidste år mod økonomernes forventning på 1,2 pct. i Reuters måling.



Alibaba i vild vækst



Den kinesiske pendant til Amazon, Alibaba Group, er kommet med et regnskab, som viser 54 pct vækst i omsætningen i tredje kvartal. Det skyldes primært, at Alibaba oplevede en vild Singles Day, som er en kinesisk shoppingday større en Black Friday. I alt havde Alibaba en omsætning på 53 mia. yuan (ca. 53 mia. kr.) i tredje kvartal. Alibabas aktie er steget 3 pct. til 101 dollar på nyheden, skriver cnbc.



Trump hævder at have bevis for valgsnyd



USA's Præsident Donald Trump er fortsat af den overbevisning, at millioner af mennesker stemte illegalt til valget, hvor Hillary Clinton samlet set løb med flest stemmer.



Det gør han, selvom enhver forestilling om udbredt svindel med stemmer er blevet bredt afvist.



"Han fortsætter med at fastholde den tro baseret på undersøgelser og dokumentation, som folk har præsenteret for ham," sagde Sean Spicer til journalister tirsdag ifølge cnbc.



Grønne tal i USA



Efter en sløv mandag kom der for alvor gang i det amerikanske aktiemarked tirsdag, hvor de tre ledende indeks sluttede i plus. S&P 500-indekset steg 0,6 pct. i løbet af dagen til 2280. Dow Jones Industrial Average steg 0,57 pct. og Nasdaq Composite steg 0,86 pct.



Blandt dagens store vindere var D.R. Horton Inc., USA's største byggekoncern, som leverede et regnskab med positive resultater, der slog markedets forventninger. Investorerne kvitterede ved at sende aktien 6,8 pct. op. Også mineselskabet Freeport McMoran Inc. havde en god dag med en stigning på 8,1 pct., som også skyldtes et nyt kvartalsregnskab, der faldt i investorernes smag.



Aktiemarkedet blev påvirket af Donald Trumps beslutning om at godkendte omstridte olieprojekter, som tidligere er blevet stoppet af miljøhensyn. Den beslutning sendte aktierne på ingeniørfirmaer i vejret. Også stigende råvarepriser satte deres præg på aktiemarkedet tirsdag.