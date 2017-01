Mens du sov: Republikanere i tvivl om Obamacare

Republikanere i tvivl om Obamacare



Enkelte rupblikanere tvivler forud for fredagens afstemning, der skal rulle Obamacare tilbage i USA og erstattes af en endnu ikke offentligt kendt plan fra den kommende Trump-regering. Kongressen, der har republikansk flertal presses af den kommende præsident Donald Trump til at handle hurtigt med at skrotte præsident Obamas sundhedsplan, men ifølge formand Paul Ryan, sagde en del republikanske lovgivere torsdag, at de ikke var sikre på hvor deres stemme faldt i fredagens afstemning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



USA's justitsministerium undersøger FBI-chef



Det amerikanske justitsministerium vil nu efterforske FBI-chef James B. Comeys håndtering af sagen om Hillary Clinton, inklusive hans beslutning om på en pressekonference 11 dage for præsidentvalget i USA at oplyse, at han havde information, der kunne føre til at han genåbnede sagen imod Hilliary Clinton. Det skriver New York Times.



Fiat risikerer bøde på op mod 32 mia. kr.



Fiat Chrysler risikerer en bøde på op mod 32 mia. kr., efter at den amerikanske miljømyndighed US Evironmental Protection Agency beskyldte bilproducenten for emissionssnyd med en række bilmærker, svarende til at samlet 104.000 dieselbiler. Anklagen kommer blot en dag efter at Volkswagen blev enige om at betale 30 mia. kr. i et forlig for med ond tro at have forbrudt sig imod de amerikanske miljølove. Det skriver Financial Times.



Amerikanske aktier i lille dyk



Det var dagen derpå for det det amerikanske aktiemarked. Efter den nyvalgte præsident Donald Trumps opsigtsvækkende pressemøde onsdag dykkede alle tre toneangivende aktieindeks USA torsdag.



Dow Jones faldt med 0,32 pct., S&P 500 med 0,23 pct. og Nasdaq med 0,29 pct.



Bloomberg fæstede sig ved, at Trumps tale savnede præcise detaljer om, hvordan han vil gennemføre sig politik, og at især den europæiske farmaindustri havde haft et betydeligt aktiedyk i løbet af torsdagen.



Asien efterligner fald i USA



Aktier i Asien fortsatte bevægelsen fra USA og faldt fredag morgen. Set over ugen er resultat fortsat en stigning. Investorerne synes skuffede over at den kommende amerikanske præsident Donald Trump på sin pressekonference for to dage siden ikke fik uddybet sin plan om at stimulere økonomien. Det skriver Reuters.



Kinesisk eksport dykker mere end ventet



Kinas eksport faldt 7,7 pct. I 2016, imens importen faldt 5,5 pct., målt i dollar. Resultatet af den handel var et overskud på 509,96 mia. dollar (3570 mia. kr.) i verdens næststørste økonomi. Målt i den lokale valuta yuan var eksportfaldet på 2 pct., mens importen steg 0,6 pct. Ifølge en rundspørge foretaget af Reuters, var forventningen blandt økonomer, at eksporten var faldet 3,5 pct. og importen steget 2,4 pct. Det skriver CNBC.com