Mens du sov: Rusland samlede slibrig information om Trump

Rusland samlede slibrig information om Trump



Den amerikanske præsident Barack Obama og den kommende præsident Donald Trump modtog i sidste uge fra cheferne af USA’s efterretningstjenester resumeer af ubekræftede informationer om at Rusland havde samlet kompromitterende og slibrig personlig information om Donald Trump. Det skriver New York Times, der baserer historien på anonyme regeringskilder.



Donald Trump afviser tilknytning til Moskva



Donald Trump afviser beskyldninger om at Rusland har forsøgt at kompromittere ham, efter at ubekræftede rygter om hans personlige opførsel og tilknytning til Moskva kom ud i offentligheden tirsdag aften, bare ti dage inden han tiltræder som præsident i USA. Det skriver Financial Times.



Volkswagen vil erkende skyld i milliardforlig



Bilproducenten Volkdswagen vil erkende sin skyld og betale 4,3 mia. dollar (30,1 mia. kr.) for at forlige sagen om emissionsgasser og snydesoftware i bilproducentens biler. Forliget ventes underskrevet onsdag og dermed afslutte det amerikanske justitsministerium undersøgelser af den tyske autogigant. Det skriver Wall Street Journal.



Amerikanske aktier holder vejret



Det amerikanske aktiemarked holdt vejret forud for den nyvalgte præsident Donald Trumps første egentlige pressemøde efter valget. Pressemødet finder sted onsdag.



De tre toneangivende amerikanske aktieindeks bevægede sig stort set ikke ud af stedet i løbet af tirsdagen, hvor Dow Jones faldt med 0,16 pct, S&P 500 steg med 0,05 pct. og Nasdaq steg med 0,36 pct.



Højdespringerne fra det Dow Jones var Caterpillar og Home Depot, der steg med henholdsvis 1,71 pct. og 1,47 pct.



Libyen truer OPEC-aftale



Produktionen af råolie i Libyen har mere end tredoblet over de seneste seks måneder, hvilket skaber en hindring for planerne blandt landene i organisationen af olieproducerende lande (OPEC) om at øge prisen ved samlet at sænke produktionen. Det skriver Wall Streeet Journal.



Første kinesiske præsident til Davos



Præsident Xi Jinping vil denne måned blive det første kinesiske statsoverhoved til at deltage i World Economic Forum i Davos, som i år vil beskæftige sig med den stigende offentlige vrede over globaliseringen samt den kommende amerikanske præsident, Donald Trump. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.