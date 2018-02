Startede som

På en råkold fredag morgen i januar er der knap 1000 ledige p-pladser ved Bella Center i København. Men pladsen lige foran hovedindgangen er optaget. Her holder chefens bil. En gråmetallic Tesla model S. Allan Agerholm vedkender sig straks, at det er hans, men han påpeger, at han ikke holder der, fordi han er chefen for det hele, men alene fordi, han ønsker at optimere sin tid, og så nytter det altså ikke noget, hvis man holder flere hundrede meter fra sit kontor. Fair nok. Han har en pointe. Og det er en, der går igen mange gange i løbet af de timer, vi tilbringer sammen over de næste par uger. Tid er en ressource, der skal udnyttes, hvis man skal nå i mål med sine ambitioner. Og dem har Allan Agerholm mange af. Som øverste chef for BC Hospitality Group, der bl.a. omfatter messe- og kongrescentret Bella Center samt hotellerne AC Bella Sky, Crowne Plaza, Marriott Copenhagen og multihallen Forum på Frederiksberg, har han for længst lært, hvordan han får mest mulig ud af døgnets 24 timer. "Jeg holder mig simpelthen i gang. Jeg er udpræget B-menneske og er fuldstændig frisk indtil midnat. Det er noget, jeg har med mig efter mange år i hotel- og restaurationsbranchen. Her er du på 24/7 og er altid til eksamen i mødet med dine gæster. Det nytter ikke noget at stå og være træt. Du skal være smilende, opmærksom og have en ordentlig attitude. Det lærte jeg allerede som ung tjenerelev," siger han og retter sig op i stolen.

"Men det er jo ikke sådan, at jeg aldrig sover. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg har måske ikke brug for så mange timer, og når jeg vågner, vil jeg gerne i gang. Jeg vil herind på kontoret. Det er min nysgerrighed, der driver mig." Så i typisk Allan Agerholm-stil har han denne morgen ikke fået morgenmad. Den må vente. Der er vigtigere ting at tage sig til. Foran ham ligger en fuldstændig pakket uge med utallige møder, både internt i huset, men også i forbindelse med hans hverv som formand for turismeorganisationen VisitDenmark samt i rollen som næstformand for interesseorganisationen Horesta. Allan Agerholm er en mand med mange kasketter. "Ja, det kan du sige, men de peger jo alle sammen i samme retning. Det handler om at sætte en dagsorden, der tilgodeser det erhverv, jeg er del af. Min primære interesse er at sikre, at min branche har de mest optimale rammer til at drive forretning i, og da tager jeg altså alle de kneb i brug, jeg kan komme i tanke om." Så måske er det ikke helt tilfældigt at Allan Agerholm har ry for at være en sand mester til at trække tråde og skabe netværk i de allerøverste magtcirkler. Både i erhvervslivet, men også blandt landets mest fremtrædende politikere.

Allan Agerholm (i midten) hilser bl.a. på Peter Degn (tv.) fra herretøjsmærket 2b2c under modemessen i Bella Center, hvor han som øverste chef for BC Hospitality Group er vært for op mod 5-6000 gæster om dagen.

"Det kan vi sagtens snakke om. Det er ikke et kildent emne, hvis du tror det. Jeg plejer omgang med alle dem, der vil erhvervslivet og turismesektoren det godt. Det ville da være underligt andet." Netværket vender vi tilbage til, for Allan Agerholm er på vej ud af døren. Han skal om et par timer mødes med skatteminister Karsten Lauritzen for at "tale om nogle af de urimelige afgifter, vi i hotelbranchen bliver udsat for." Og netop hotelbranchen er nok den, Allan Agerholm kender bedst, for allerede i en alder af 21 år overtager han sammen med en kollega Hotel Danica i Horsens, som de driver sammen i et par år. "Det er learning by doing på den bedst tænkelige måde. Vi laver branding og marketingkampagner uden overhovedet at vide, at det er det, vi gør. Vi kaster os bare ud i en masse tiltag og finder ud af, hvad der virker," siger han. Det er dog allerede to år tidligere, at han får den oplevelse, han selv kalder for "et af de mest afgørende øjeblikke i karrieren." "Jeg får som 19-årig tilbudt en stilling som restaurantchef i København. Eneste udfordring er, at ejeren ønsker en ny profil, så jeg skal starte med at fyre fem tjenere, der alle er på alder med min far. Selvom det er tredive år siden, husker jeg stadig det ubehag, jeg sidder med. Jeg er jo bare en lille snothvalp fra Jylland og har aldrig før prøvet noget lignende, men jeg siger til mig selv, at hvis jeg ikke gør det, er der bare en anden, der får chancen. Her lærer jeg ledelse i sin essens, og det tager jeg med mig videre." Fra London til toppen af København Erfaringen bruger han i de følgende år på at arbejde sig op til chefstillinger på flere restauranter og hoteller rundt omkring i landet, før han i 1990 rejser sammen med sin hustru, Lise, til England, hvor de hver især gør karriere i hotel- og restaurationsbranchen. Parret bor ti år i London, og Allan Agerholm når at have otte forskellige job, før ægteparret i 2000 vender hjem til Danmark. Her er han som driftschef med til at åbne det nye Hotel Hilton i Københavns Lufthavn. Fire år senere er han direktør på stedet. "Jeg beslutter mig for at gøre Hilton verdenskendt i Danmark, og det lykkes ret godt, for vi får hurtigt en masse omtale i medierne. Samtidig begynder jeg helt strategisk at opbygge et netværk og finde ud af, hvem det er, jeg skal trykke på maven, hvilke politikere, der har indflydelse, og hvilke organisationer, der bestemmer hvad. Det er egentlig ret lavpraktisk, men det virker for mig," siger Allan Agerholm, der i 2007 rykker over til en bar mark i Ørestaden, hvor han står i spidsen for opførelsen af det nye Hotel Crowne Plaza, som han både bliver medejer af og direktør for.

I 2014 opstår dog en gylden mulighed, da kapitalforvalteren Solstra Capital Partners vælger at fusionere en række københavnske hoteller med messecenteret Bella Center og skaber den virksomhed, der i dag går under navnet BC Hospitality Group. En mastodont med 1600 hotelværelser, 162 møde- og konferencelokaler samt over 2000 ansatte. Allan Agerholm bliver sat i spidsen som direktør for hele organisationen, der er betydelig større end noget af det, han tidligere har prøvet.



"Det er en kæmpe mundfuld, og jeg er pludselig gået hen og er blevet en stor chef med et par tusinde ansatte. Det er ikke noget, jeg selv spekulerer så meget over, men det gør folk omkring mig, så jeg må lære at opføre mig på en anden måde. Det nytter f.eks. ikke noget, at jeg påpeger en fejl, når jeg ser den ude omkring. Da skal jeg holde igen og i stedet orientere den enkelte leder om min oplevelse. På den måde sikrer jeg mig, at ingen i organisationen føler sig kørt over," siger han og ser ned på sin mobiltelefon.



Tiden løber, og han skal videre i dagens program. Derfor er det først to uger senere, vi igen kan tage snakken op, og denne gang er det med en fuldstændig fyldt parkeringsplads lige uden foran Bella Center. Selv chefens foretrukne p-plads er taget.



"Sådan er det. Det lever jeg med, når der er fuldt hus. Der kommer nok op mod 5-6000 gæster i dag, så vi får travlt," siger han.



Det er midt under den københavnske modeuge, og Bella Center huser over fire dage en lang række af landets største modebrands, der alle har taget opstilling i de udstillingshaller, der udgør selve hjertet i det enorme bygningskompleks. For Allan Agerholm er det et af årets absolutte højdepunkter. Ikke fordi han går synderligt op i mode – "nej, jeg aner ikke en skid om det" – men fordi Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) udgør en stor del af den forretning, han nu i fire år har stået i spidsen for.



"Jeg har 25-30 ansatte, der alle arbejder på fuld tid året rundt med CIFF. Modemessen er en kæmpe succes og er blevet en international begivenhed. Engang var det jo kun tekstilfolk og købmænd fra Herning, der kom til København for at sælge deres varer, men nu kommer de fra hele verden. Det er en fantastisk event og en afgørende motor for BC Hospitality Group."



Modemessen udgør nu over ti pct. af virksomhedens årlige omsætning på lidt over 1,1 mia. kr., så begivenheden er "uhyre vigtig" påpeger Allan Agerholm. Han medgiver da også, at det er én af årsagerne til, at slipset i dag er en lille smule mere skinnende end normalt.

Allan Agerholm traf en aktiv beslutning, da han vendte hjem til Danmark efter ti år i udlandet. Han ville knytte bånd og skabe et netværk, der kunne hjælpe ham til tops. I dag er han chef for over 2000 ansatte samt formand for turismeorganisationen VisitDenmark.