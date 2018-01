Drama bag kulisserne i jysk flyfamilie:

Dette er historien om faderen, der ikke kan slippe sit livsværk. Om sønnen, der skal arve det hele. Og om moderen, der er fanget midt imellem. Nu åbner medlemmerne af familien Sundberg op for det drama, der udspillede sig, da de i 2017 gennemførte generationsskifte i flyselskabet Sun-Air. Her er hver deres fortælling om følelser, fornuft og forretninger i millionklassen

Der er noget i luften. Kristoffer Sundberg, 33, kan mærke det, men ikke helt sætte ord på, hvad det er for en fornemmelse. Han ved godt, at der venter et bestyrelsesmøde i familiens virksomhed, Sun-Air, senere på dagen, men han tænker ikke, at det bliver så meget anderledes, end det plejer. Og han kender efterhånden rutinen. Men måske er det en reaktion på de sidste mange måneders intense arbejdsforløb, der giver ham uro i kroppen? Han ved det ikke, og han slår det en smule hen. Det må vente. Nu er det business as usual, tænker han på vej i bilen fra hjemmet i Bredsten til Sun-Airs domicil nær Billund Lufthavn.



Da han møder ind på kontoret, ser han sig omkring. Det hele ligner sig selv. De røde gulvtæpper, de røde dørkarme og de rødmalede vinduer. Det hele er ét, stort, rødt landskab. De kulørte rammer er faderens idé, for det er ham, der har bygget virksomheden op fra bunden. Fra en spæd start i 1978 til i dag, hvor Sun-Air er en velvoksen virksomhed med en årlig omsætning på ca. 500 mio. kr. og mere end 230 ansatte. En ordentlig mundfuld.



Familien Sundberg og Sun-Air • Sun-Air er grundlagt i Billund i 1978 af ægteparret Niels og Gunhild Sundberg.

• Parret har fire børn: Josephine, Lisbeth, Susanne og Kristoffer.

• Kristoffer Sundberg er pilot og bliver som 21-årig Danmarks yngste luftkaptajn.

• I 2009 stifter Kristoffer Sundberg flyselskabet JoinJet som datterselskab til Sun-Air.

• Fra 2015-17 deles Niels og Kristoffer Sundberg om posten som direktør i Sun-Air.

• I efteråret 2017 tiltræder Kristoffer Sundberg som ny adm. direktør i Sun-Air, mens Niels Sundberg bliver bestyrelsesformand.

• Niels Sundberg ejer fortsat 90 pct. af aktierne i selskabet, mens Kristoffer Sundberg har 10 pct. Det er planen, at aktierne med årene skal overgå fra far til søn.





Men som søn kender han Sun-Air ud og ind. Han er født ind i familiens virksomhed, som har udviklet sig til at dække alt, hvad der bare lugter en smule af luftfart. Fra ruteflyvning for franchisepartneren British Airways over charterflyvning til drift af værksteder samt køb, salg og leasing af fly over hele verden. Han har også selv skabt en del af forretningen med etableringen af JoinJet, der arrangerer individuelle flyvninger for forretningsfolk, fodboldstjerner og andre VIP'er. Som pilot og kaptajn er det ofte ham selv, der sidder forrest i cockpittet, når de sortmalede Hawker-jetfly letter fra landjorden. Det er jo det, han elsker: At flyve.



Kristoffer Sundberg har fløjet sammen med sin far siden toårsalderen og fik eget flycertifikat, før han fik kørekort til bil. I en alder af 21 år blev han en af landets yngste luftkaptajner. I dag har han mere end 5500 flytimer bag sig. Originalfoto: Privat



Fra han er helt lille, er han med sine forældre på ture rundt omkring i verden. De besøger flyfabrikker, store værksteder og eksotiske feriemål. Han sluger det hele råt, og han elsker atmosfæren og den særlige stemning, der hersker i flybranchen. Men han tænker ikke, at han en dag skal overtage det hele. Være øverste chef i Sun-Air. Den slags tanker fylder ikke noget. Det er for abstrakt, synes han.



Men som årene går, begynder en ny fornemmelse at spire i ham. Måske er det successen med Joinjet, der gør, at han tør tænke større, end han har for vane. Han kan mærke, at han har ambitioner. Og måske er JoinJet bare et skridt på vejen til noget større? Men de tanker holder han for sig selv i flere år. Dem behøver han ikke dele med nogen, og da slet ikke med sin far, for så ved han godt, hvad der sker. Så skal der igen tales generationsskifte, og dén diskussion kommer der ikke noget godt ud af. Det er som om, de nogle gange taler to forskellige sprog, selvom de er far og søn.



Det benhårde år

Der er tit sammenstød og konflikter. Men som regel finder de hinanden igen. De skal jo få det til at fungere. Det nytter ikke noget at være uvenner, når man både er i familie og driver forretning sammen. Det hele spidser dog til, da de i 2015 beslutter at dele direktørposten mellem sig. Det er på papiret en god idé, men i virkeligheden er det en øvelse i balancegang på allerhøjeste niveau. Det finder han hurtigt ud af. For han er ikke som sin far. Han er anderledes. Faderen er den udadvendte og entreprenante type. Han er ejerleder med stort E, men bestemt ikke god til at uddelegere eller inddrage andre i sine beslutninger. Det er ham og kun ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Derfor er det svært at finde sin plads, så længe faderen stadig sidder med ved bordet.



"Hvis du ikke slipper magten nu, far, så må du drive virksomheden alene, og så tager jeg først over, når du ligger halvanden meter under jorden."

Kristoffer Sundberg, Adm. direktør, Sun-Air

Måske skyldes det også, at han er en anden type leder end sin far. Han er mere introvert, men har samtidig behov for at inddrage andre, dele sine tanker og idéer med kolleger og træffe beslutninger, man er fælles om. Alle har hver deres kompetencer, og én mand alene skal ikke kunne alting. Det skal være en holdindsats, hvor alle bidrager med hver sit. Men faderen står fast. Han vil ikke slippe kontrollen, selvom de nu deles om posten som direktør. Det er stadig faderens livsværk, og det er ham, der ved bedst, siger han.



Det hele kulminerer en forårsaften i 2017, hvor bølgerne går højt. Han ved godt, at han måske bliver lige lovlig hård i sin tone over for sin far, men det nytter ikke noget, hvis han ikke vil give slip. Og det fungerer ikke længere med to direktører i selskabet. Det er blevet sådan, at hvis de ansatte ikke får det svar, de ønsker hos den ene chef, går de bare til den anden. Det skaber kun forvirring. De skændes, og han husker især, at han siger nogle ting, han nok burde have holdt for sig selv. Men sætningerne ryger bare ud: "Hvis du ikke slipper magten nu, far, så må du drive virksomheden alene, og så tager jeg først over, når du ligger halvanden meter under jorden."



Den nødvendige udvikling

I ugerne efter sammenstødet sker der ikke noget. Det bliver hverdag, men så kommer der en periode, hvor det er som om, faderen er mere modtagelig over for nye idéer, og han får ham bl.a. overbevist om, at der skal ansættes en finansdirektør i virksomheden. Faderen ser dog helst, at det bare bliver en bogholder, for "sådan en er jo langt billigere," som han siger. Det er en typisk kommentar fra ham, for som grundlægger af virksomheden er han stadig så omkostningsbevidst og fokuseret på den daglige drift, at han ikke helt formår at rette blikket mod fremtiden.



Men det er absolut nødvendigt med en professionalisering af organisationen, hvis virksomheden på sigt skal udvikle sig og fortsat have overskud som i de forrige mange år. Finansdirektøren bliver derfor ansat, og da faderen en dag dukker op på kontoret, er det pludselig med nye toner. I en bisætning får han sagt, at han faktisk synes, det har været en god beslutning at ansætte en ny medarbejder. Og alene dét, at han siger det højt, er en form for ros. Den slags flyver normalt ikke ud af munden på ham.

Far og søn deler i to år direktørposten i Sun-Air, men i dag har Niels Sundberg (tv.) trukket sig fra den daglige drift. "Det et gået op for mig, at jeg ikke længere er så vigtig, men der er da stadig dage, hvor jeg må sige til mig selv: "Nej, det må du ikke blande dig i, og det er rigtig svært," siger Niels Sundberg. Originalfoto: PR

Foråret går på hæld, og sommerferien står for døren. Nu er det kun bestyrelsesmødet, der skal overstås. Det er en ren formsag. Mødet finder sted nede i lokalet ved hangaren. Her er der altid så ustyrligt varmt, synes han. Det er den aircondition, der ikke virker. Heldigvis bliver det snart bedre, når det nye hovedkontor står færdig.



Mødet går i gang, og sammen med de andre medlemmer af bestyrelsen følger han dagsordenen punkt for punkt. Men så er det, at faderen rejser sig op. Et øjeblik siger han ikke noget. Det er mærkeligt at se sin far stå sådan, tænker han. Han virker nærmest rørt, denne stærke mand. Men så kommer det. Han fortæller, at tiden er inde, og at han trækker sig fra direktionen for at overlade ansvaret til næste generation. Han vil fremover kun følge med fra sidelinjen som bestyrelsesformand.



Det er et chok, for det er ikke en melding, der er blevet delt med andre i ugerne op til bestyrelsesmødet. Det tager lige et par sekunder at fordøje nyheden, men langsomt begynder glæden at boble op i ham, og han kan mærke, at han bliver stolt. Nu er det ham, der står alene i spidsen for virksomheden. En æra er slut. Et nyt kapitel tager sin begyndelse.

Niels Sundberg, 69, synes ikke, det er en nem beslutning. Faktisk tager det ham fire år at få det hele på plads i hovedet. Fire hårde år. Men han husker endnu den dag, tanken for første gang melder sig. Det er på hans 65-års fødselsdag. 65 år er godt nok ingen alder, og han føler sig stadig frisk og klar, men på papiret er der en kæmpe forskel på at være 64 og 65. Med den nye alder følger der nemlig nye regler, og han må som luftkaptajn ikke længere flyve på kommerciel basis - altså med betalende passagerer - og det vender fuldstændig op og ned på hans hverdag.



Nu er det slut med at sætte sig op i cockpittet og flyve passagerer ud i verden i et af familiens mange fly, der alle bærer Sun-Airs logo. Fremover må han kun befinde sig nede på landjorden i det familieejede selskabs hovedkvarter tæt på Billund Lufthavn. Han føler det næsten som et overgreb. At nogen kommer og stjæler noget af det mest værdifulde i hans arbejdsliv. Det er et tab af kontrol, han ikke bryder sig om.



Men fødselsdagen gør det også klart, at der skal ske noget, for hvem skal nu lede Sun-Air, når han ikke længere selv indtager en så synlig og betydningsfuld rolle som både kaptajn og øverste chef for selskabet? Han tænker på sin søn Kristoffer. Det er ham, der er tiltænkt rollen som ny ejer og direktør i Sun-Air. Det er en plan, der stort set allerede bliver søsat, da han kommer til verden i 1984. Men spørgsmålet er, om Kristoffer overhovedet vil? Og er han klar?



Det er så svært at tale med ham om det, for de er to forskellige typer, og de kommer tit op at toppes, når snakken falder på Sun-Air. De er måske ikke altid 100 pct. enige om, hvordan selskabet skal styres. Men faktum er jo, at alderen trykker, og der skal findes en løsning. Han ved også godt inderst inde, at han er nødt til at slippe kontrollen og give styringen videre til næste generation. Men det er bare så svært, når man er grundlægger af firmaet og vant til at være Mr. Sun-Air.

Niels Sundberg (th.) havde sin sidste, kommercielle flyvning i maj 2013, da han fyldte 65 år. Han fløj turen fra Bruxelles til Billund sammen med sin søn, Kristoffer Sundberg som styrmand. Her ses han sammen med barnebarnet Amelia efter landing i Billund. Originalfoto: Privat

Heldigvis har Kristoffer allerede med etableringen af flyselskabet JoinJet vist, at han er i stand til at knokle og skabe resultater. Endda flotte resultater. Men ét er at drive et datterselskab, noget andet er at være chefen for det hele. Det kræver stamina og en accept af, at arbejdet er livsstil, der fylder alt.



Det hjælper, at Kristoffer er født med flybenzin i blodet, og han er jo ikke mere end to år, da han er med farmand ude at flyve for første gang. Han tager ham med ud i cockpittet og viser ham, hvordan man flyver. Han fortæller ham gennem årene alt om flybranchen, og han giver ham måske indirekte den bedste indføring i, hvordan et liv i luftfart ser ud. Han klæder ham på til en fremtid som øverste chef for familiens flyselskab, så han er klar, når den tid en dag kommer. Og måske er det allerede nu?



Der er ingen nemme løsninger

Men tvivlen nager, og der er ingen nemme løsninger, synes han. Efter et par år med mange frustrationer bliver der derfor hentet hjælp ind ude fra. En coach bliver hyret til at føre samtaler med medlemmerne af direktionen. De taler med hende om udfordringerne ved at gennemføre et generationsskifte. Om deres roller internt. Om far og søn. Det virker mærkeligt at tale med en vildt fremmed om noget, man selv har bygget op og beskæftiget sig med gennem hele livet, men nu er der hul igennem, og de finder frem til en model, hvor de deler posten som direktør i Sun-Air.



Det fungerer i en periode, men det er ikke let. Dertil er omstillingen for stor. Han tænker også meget over, hvordan det mon bliver den dag, Kristoffer pludselig er alene om ansvaret. Kristoffer står jo for den moderne tilgang til ledelse med fokus på udvikling, mens han selv er den enevældige hersker, der har fingrene nede i hver eneste detalje i dagligdagen. I driften. Det er typisk i første generations privatejede virksomheder. Her er det chefen selv, der styrer det hele. Men Kristoffer vil i stedet samle et hold af medarbejdere omkring sig, så han ikke skal klare det hele selv. Det er måske meget fornuftigt, men også en dyr løsning med så mange cheflønninger.

Som ny adm. direktør har Kristoffer Sundberg sat sit eget ledelseshold og fået en personlig assistent, Pernille Gabs Tirsgaard. Han påpeger dog, at kursen for selskabet er sat i fællesskab, hvor alle har været del af processen. "Det er ikke bare sådan, at nu har sønnike sat sig for bordenden og taget styringen. Det et en holdindsats," siger han. Originalfoto: Michael Drost-Hansen

Det nye hovedkontor står snart færdig. Det er Kristoffer, der har stået for det hele, og han har gjort det godt. Måske er flytningen til de nye rammer også en fin anledning til endelig at overlade roret til ham? Det virker som om, han er klar. Og der er mange sager, han har håndteret ganske fornuftigt over det seneste års tid. Måske er læretiden ved at være ovre?



Der er et bestyrelsesmøde på vej. Her kan det blive bekendtgjort, tænker han. Det er også en mulighed for at overraske Kristoffer, for han ved ikke, at det er nu. Men han kan da kun blive glad. Kristoffer skal være ny direktør og medejer. Og posten som bestyrelsesformand er måske slet ikke så slem endda. På den måde er det stadig muligt at følge med fra sidelinjen.



Med vetoret kan der også blokeres for de værste fejltagelser. Der er jo ingen ansvarlig ejer, der bare overlader sit livsværk til næste generation uden at have en form for nødbremse. Med den konstruktion bliver overgangen til den nye tilværelse heller ikke så slem. For hvad skal dagen egentlig gå med, når man ikke længere er direktør? Sun-Air fylder jo det hele. Bare spørg familien.

Gunhild Sundberg, 70, får et chok, da hun læser Jyllands-Posten. Der er et interview med sønnen Kristoffer, og han taler om sine planer for fremtiden. Om Joinjet, om Sun-Air og ikke mindst om et kommende generationsskifte i firmaet. Det er ikke noget, han har gjort før. Faktisk er det første gang, han siger offentligt, at han godt kan se sig selv som arvtager i Sun-Air.



Det kommer fuldstændig bag på hele familien, men samtidig føles det godt, for alene idéen om at sælge firmaet til andre, virker fuldstændig forkert. På et tidspunkt drøfter hende og Niels endda en model, hvor de sælger flyene enkeltvis og langsomt lukker selskabet ned, men det kan man jo ikke. Man lukker da ikke et livsværk. Det vil Niels aldrig overleve. Da slet ikke med det temperament. "Nu går han sgu for vidt"

Niels Sundberg, Tidl. adm. direktør, Sun-Air

Det er slemt nok, da Kristoffer en dag beslutter, at nu skal alle de røde vinduer og dørkarme i det gamle hovedkontor males grå. Der er åbenbart tid til forandring. Men Niels er nærmest ved at få et hjerteslag af rent raseri, da han hører om planen. "Nu går han sgu for vidt" råber han. Heldigvis falder han til ro igen hen på aftenen. Den røde farve betyder bare så meget for Niels, for den har været del af Sun-Airs DNA siden begyndelsen, hvor alle firmaets fly har røde haler med Sun-Airs-logo påtrykt. Men det er mange år siden nu, og tiden er en anden.



Hun husker stadig, hvordan hun sammen med Niels i 1978 tager et lån på 150.000 kr. i huset. Og så går de ellers i gang med at bygge Sun-Air op fra grunden. Hun styrer bogholderiet, mens Niels flyver verden rundt. I starten er det mest køb og salg af fly, men siden udvikler de også forretningen til at omfatte flere værksteder, hvor de tilbyder reparation og vedligehold af flyvemaskiner.



Gode penge i luftfart

I begyndelsen af 1990'erne tager de endnu et stort skridt, og ruteflyvning bliver en del af Sun-Air. De indgår en franchiseaftale med British Airways og er pludselig en lille del af en meget stor koncern. Men Niels kan det hele. Han knokler på livet løs og har fingrene nede i alle detaljer. Sådan er han. Han udvikler forretningen til en økonomisk succes, og de tjener gode penge i de år. Men pengene bliver i virksomheden. Det er vigtigt at have noget at stå imod med, for i luftfart kan alting ske.

Det er Niels Sundberg, der i 1978 stifter Sun-Air og bygger selskabet op fra grunden sammen med hustruen Gundhild. Selskabet holder i dag til i Billund, hvor Sun-Air råder over et større, nybygget hovedkontor samt en række hangarer, hvor selskabets egne fly overnatter mellem flyvningerne. Originalfoto: Michael Drost-Hansen

Kristoffer kommer til verden i 1984. Han er deres eneste, fælles barn. Niels har også Josephine fra et tidligere ægteskab, mens hun selv har Lisbeth og Susanne. De bliver hurtigt en stor familie. De tre piger er alle noget ældre end Kristoffer, så måske bliver han lidt forkælet. Han er jo den lille. Især Niels er meget sammen med ham og fortæller lille Kristoffer alt om flyvemaskiner. Det er ikke så sært, at han senere vælger at blive pilot. Det ligger ligesom i kortene, at Kristoffer en dag skal overtage Sun-Air og føre firmaet videre, men det er ikke noget, de taler højt om i familien. Det ønske skal komme fra Kristoffer selv. Og Niels har absolut heller ingen planer om at trække sig lige foreløbig.



Da Kristoffer starter flyselskabet JoinJet, er det nok for at bevise over for sig selv – og ikke mindst over for sin far – at han kan stå på egne ben. Det har han brug for. Heldigvis er han ret moden, og han kender nok til branchen til at klare sig uden hjælp fra farmand. De to er også vidt forskellige. Kristoffer er mere blød end sin far. Han taler sig frem til løsninger, mens Niels er konfliktsky og handler meget resolut. Han inddrager ikke andre i sine beslutninger. Det skaber ofte konflikt, og så er det mor, der skal agere bindeled mellem de to.



Endnu værre bliver det, da de i en periode vælger at deles om direktørposten i Sun-Air. Det er mildest talt en vanskelig øvelse, for det fungerer ikke i længden med to chefer for bordenden. Og da slet ikke far og søn. På et tidspunkt må det holde op, men spørgsmålet er, hvornår Kristoffer er klar til at tage over? Bliver man overhovedet klar til sådan en opgave?

Kristoffer Sundberg har fra sit hjørnekontor i Sun-Airs nye hovedbygning direkte udsigt til start- og landingsbanerne ved Billund Lufthavn, hvor selskabet hører hjemme. Det er i store træk Kristoffer Sundberg selv, der har stået bag indretningen af hovedkontoret, der er tegnet af Aart Architects. Originalfoto: Michael Drost-Hansen

De har jo selv haft mange år til at lære det, og de er med tiden blevet bedre til at drive virksomhed, mens Kristoffer endnu er så ung. Han har ikke samme erfaring som sin far og er ikke den, der har startet selskabet op fra bunden. Han er slet ikke knyttet til Sun-Air på samme, følelsesmæssige måde. Og han er i hvert fald mindre sparsommelig.



Normalt bliver hver en krone vendt og drejet, og hvis det er billigere at flyve med Ryanair, så bliver det sådan. Kristoffer vil måske for at være effektiv foreslå at tage et af Sun-Airs egne fly, men det er da alt, alt for dyrt. Han har et andet forhold til penge end sine forældre. Men nu er der også stor forskel på at bygge noget op fra bunden til at overtage en forretning, der bare fungerer.



Den nye chef

Kort før sommerferien beslutter Niels, at han vil trække sig som direktør i Sun-Air. Det er ikke en idé, han får ud af det blå. Det tager ham mange år at nå til den erkendelse, at han ikke kan fortsætte for evigt. Men når først, han har besluttet sig, så handler han. Fremover skal det være Kristoffer alene, der styrer butikken, mens Niels bliver bestyrelsesformand. Det er en god beslutning, og Niels vælger at overraske alle, da han rejser sig op på et bestyrelsesmøde og fortæller om sin plan. Det er som om, det er et lille barn, man giver videre. Man har set det gro og vokse, men nu skal barnet flyve ud af reden og klare sig selv.



Sun-Air begynder med 14 ansatte. I dag er der over 220 i virksomheden. Det er en helt anden organisation, og der er brug for nye kræfter. Det er tid til et nyt kapitel i Sun-Airs historie, og til netop den opgave er Kristoffer den helt rette. Han har fået en god opdragelse og er klædt på til de udfordringer, der helt sikkert kommer. Men det er klart, at han vil gøre det på en anden måde. På sin måde.

Det var en ganske særlig dag, da Niels Sundberg på sin 65 års fødselsdag takkede af som kommerciel kaptajn. Venner, forretningsforbindelser og familien var samlet i Billund til en større fest, hvor Niels Sundberg også fik takket hustruen Gundhild for deres samarbejde gennem årene. Og bagefter var der fest med levende musik. Originalfoto: Privat