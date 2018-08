Det skriver medierne: Danmark lukker for garantier i Tyrkiet

AP Pensions milliardstore opkøb af Skandias danske forretning kommer ifølge flere eksperter til at give de mange kunder i Skandia store besparelser på omkostningerne til deres pensionsprodukter. Læs artiklen her i Berlingske Business.

Med en vækst i omsætningen på 9 pct. målt i lokal valuta og knap 4 pct. målt i danske kroner fortsætter den danske industrivirksomhed Danfoss sin salgsvækst. Læs artiklen her i Berlingske Business Valutauroen i Tyrkiet betyder, at det statsejede EKF Danmarks Eksportkredit sætter en prop i lån og garantier til danske eksportvirksomheder, der handler med Tyrkiet. (Forside, side 6-9)Topchef Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn, er tilfreds med halvårsregnskabet, selv om bundlinjen er faldet 15 pct. Læs artiklen i Børsen her.