Fox-vært retter udskældt udtalelse om Danmark: "Jeg vil gerne præcisere min pointe"

Trish Regan fra Fox Business Network retter udsagnet, hvor hun sidestillede Danmark med Venezuela."Jeg vil gerne præcisere min pointe fra min udtalelse i sidste uge om socialisme. For at udtrykke mig klart, antydede jeg aldrig, at forholdene i Danmark på nogen måde var ligesom den nuværende tragedie i Venezuela," skriver Trish Regan i en mail til Ritzau og fortsætter."Jeg påpegede ved hjælp af rapporter fra The Atlantic, The Independent og andre publikationer, at socialisme ikke er vejen," fortsætter hun.Indslaget blev sendt på kanalen og flittigt delt på sociale medier. Se det her Indslaget postulerede, at danskere hverken gider arbejde eller færdiggøre studier.Fox Business Network er USA's mest sete erhvervskanal. Indslaget, der blev set omkring en million gange på Facebook på under et døgn, starter med dækbilleder af optøjer i Venezuela."Ingen mad, ingen job, vold, røverier. Det er, hvordan socialisme ser ud i Venezuela. Venezuelanere sulter. Når demokrater taler om socialisme, så siger de: Vi taler ikke om Venezuela. Vi taler om Danmark.""Men noget er råddent i Danmark. For de gratis ting i Danmark er ikke gratis," siger Trish Regan i det oprindelige indslag.Udtalelserne faldt mildt sagt ikke i god jord hos finansminister Kristian Jensen (V)."Undskyld mit direkte sprogbrug, men hun skal simpelt hen ikke pisse på Danmark. Jeg vil ikke finde mig i, at noget så nederdrægtig forkert bliver fortalt," sagde Kristian Jensen i et interview med Ritzau.Indslaget fik ham også til tasterne på Twitter for at invitere Trish Regan til Danmark, så hun kunne blive "konfronteret" med fakta.I indslaget siger Trish Regan, at alle danskere reelt arbejder for staten, når topskatten var 56 pct. i 2015. I 2013 var det kun i tre kommuner, at over halvdelen af befolkningen arbejdede ifølge studieværten.Ifølge Danmarks Statistik lå beskæftigelsesprocenten i 2013 lige under 67 pct. for danskere mellem 16 og 64 år. Den er steget til 70,1 for lønmodtagere.Ifølge USA's Bureau of Labor Statistics havde 58,7 pct. af amerikanere over 16 år job i midten af 2013. Andelen er siden steget til 60,5 procent.Fox Business Network har lagt Trish Regans præcisering af udsagnet ud i en videooptagelse på stationens hjemmeside./ritzau/