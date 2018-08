Det sker i dag: Pape skal grilles i Danske Banks hvidvasksag

Vestas under lup



Vestas afslører i dag, hvordan det er gået med indtjeningen i andet kvartal, når den danske vindgigant er klar med halvårsregnskabet.



Det sker i kølvandet på stigende nervøsitet blandt investorerne, der har sendt Vestas-aktien ned. Nervøsiteten går på, hvor hårdt det stigende prispres på vindmarkedet går ud over overskuddet.



Og alle de andre



Der er også regnskaber fra store koncerner som høreapparatgiganten William Demant og medicinalvirksomheden ALK. Og Tivoli løfter sløret for, hvordan det er gået med gæster og indtjening i maj, juni og juli, der var præget af fantastisk vejr.



Derudover er rederiet D/S Norden klar med regnskab for andet kvartal, og en stribe banker følger trop, blandt andre Ringkjøbing Landbobank, Nordjyske Bank og Lollands Bank. Endelig er også NKT Holding klar med regnskab.



Pape skal grilles om Danske Bank



Justistsminister Søren Pape Poulsen (K) skal i dag grilles i et åbent samråd om Danske Banks hvidvasksag.

Pape skal blandt andet redegøre for samarbejdet mellem Danmark og Estland, når det gælder bagmandspolitiets muligheder for at grave i sagen.