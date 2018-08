Mindst 22 døde efter motorvejsbro er kollapset i Genova

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Twitter

I den italienske havneby Genova er en firsporet motorvejsbro tirsdag kollapset. Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.



Der er tale om en motorvejsbro hen over en del af byen. Ifølge Ansa er der et stykke af broen, der er faldet ned fra mange meters højde. Broen går som en viadukt over en lavtliggende del af byen.



Mindst 22 er omkommet og otte kvæstet, oplyser den italienske vicetransportminister ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.



Det er en fordobling i forhold til de 11 omkomne, den seneste opdatering lød på.



Redningsfolk på stedet anslog på det tidspunkt over for det italienske nyhedsbureau Ansa, at det endelige tal kan være markant højere.



Redningsfolk fortæller til tv-stationen Rai, at mindst 20 biler med mennesker er involveret i brokollapset.



Et andet italiensk nyhedsbureau Adnkronos citerer ambulancefolk for, at "dusinvis" frygtes døde, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Broen passerer ifølge Ansa hen over et shoppingcenter, flere fabrikker, nogle boliger, et togspor med retning mod Milano samt floden Polcevera.



Broen har angiveligt givet efter for et større nedbør, skriver Ansa.



På Ansas hjemmeside kan man se videooptagelser fra Genova, hvor en af søjlerne, der holder broen oppe, er forsvundet sammen med et længere stykke af broen.



Andre billeder viser store dele af broen, der stikker op af floden Polcevera.



Franco Nativo, en lokal journalist, der var på stedet, fortæller ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at han kan se mindst otte til ni biler knust under brudstykker fra broen.



- Det er et apokalyptisk sceneri, siger Nativo til tv-stationen SkyTG24 ifølge dpa.



En video fra Ansa viser redningsfolk i silende regn, der forsøger at komme frem gennem resterne af den sammenstyrtede bro.



Nyhedsbureauet Reuters citerer den italienske transportminister for, at det umiddelbart ligner en "omfattende tragedie".



På Twitter skriver landets indenrigs- og vicepremierminister, Matteo Salvini, at han sammen med ledere fra de relevante myndigheder følger situationen "minut for minut", mens brandfolk kæmper for at redde liv.



/ritzau/