Efter en lang og varm sommer har regnen efterhånden blødt den tørre danske natur så meget op, at faren for naturbrande er faldet drastisk.



Det har man taget konsekvenserne af i 75 kommuner, hvor det hidtidige afbrændingsforbud nu er blevet ophævet.



Senest har Østsjællands Beredskab - der dækker et område fra Roskilde over Vallensbæk og Stevns - ophævet forbuddet i sine otte ejerkommuner.



Dermed er der nu kun formod mod bål og anden åben ild i 23 kommuner.



Det drejer sig om fire kommuner på og omkring Djursland, hele det nordlige Sjælland samt Bornholm og Lolland-Falster.



