Bocian: Det kniber gevaldigt med væksten i dansk økonomi

Vi har i dag fået første bud på væksten i dansk økonomi i 2. kvartal i år.



Fra 1. til 2. kvartal steg bnp med 0,3 procent viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Fra 2. kvartal sidste år til 2. kvartal i år er væksten dermed på 0,8 pct.



Det er faktisk den laveste vækst blandt de EU-lande, som vi på nuværende tidspunkt har væksttal for – eurostat har offentliggjort væksttal for 2. kvartal i år for de fleste EU-lande. Storbritannien bokser med brexit, men har haft en vækst på 1,3 procent over det seneste år.



Italien har været på kanten af en ny gældskrise, men har alligevel leveret en vækst på 1,1 pct. over det seneste år, og tager vi vores sydlige nabo Tyskland, så er bnp over det seneste år steget med 1,9 procent.



Svenskerne får man nærmest lyst til helt at ignorere, i Sverige har væksten over det seneste år været på 3,3 procent. Den danske bnp-vækst på 0,8 procent på et år følgelig da også markant lavere end væksten for hele EU. For EU som gennemsnit er bnp over det seneste år steget med 2,2 pct.



En vækst på 0,8 procent er da heller ikke høj nok til, at man normalt ville tale om et økonomisk opsving.



Nu skal den økonomiske udvikling ikke vurderes ud fra BNP alene, og når man kigger på andre økonomiske nøgletal, så ændres billedet en del. Kigger vi på udviklingen på arbejdsmarkedet og boligmarkedet, så tegner der sig faktisk et billede af et ganske solidt opsving, så opsvinget lever skam, men væksten imponerer langt fra.



Den lave vækst skal blandt andet ses i lyset af, at den ene af dansk økonomis to vækst-motorer synes at være sat ud. Siden slutningen af 2016 har eksporten stået i stampe.



Vi har ikke tal for eksportudviklingen i 2. kvartal, men vores eksport lå i 1. kvartal i år lavere end i 4. kvartal 2016. Det ser vi ikke i noget land i resten af euroområdet, som vi jo er koblet op på som følge af fastkurspolitikken. Vi har ikke en klar forklaring på, hvorfor eksporten klarer sig så relativt dårligt. Noget kan skyldes tilfældigheder.



Andet kan måske tilskrives, at vi handler meget med lande, hvor valutakursudviklingen spiller en stor rolle, men det er næppe hele forklaringen. En del af den svage eksportudvikling kan skyldes manglen på kapacitet i økonomien, men det er svært at måle kapacitetsbegrænsninger særligt præcist.



En anden del af forklaringen på den svage vækst i 2. kvartal er den varme og tørre sommer, som allerede påvirkede BNP i 2. kvartal.



Der er dog værd at bemærke, at den tørre og varme sommer kommer til at have en større negativ effekt på væksten i 3. kvartal, end tilfældet var i 2. kvartal, så 3. kvartal kan også blive et rigtigt svagt kvartal rent vækstmæssigt. Samlet for året i år, kommer væksten derfor til at blive meget lav.



Samlet set, så vil bnp fra 2017 til 2018 sandsynligvis stige med noget under 1 pct. I de gode gamle dage ville 2018 dermed blive karakteriseret som et kriseår, men på denne side af finanskrisen har den strukturelle vækst været lavere end før finanskrisen.



Så et decideret kriseår er der ikke tale om, men hvis opsvinget skal fortsætte, så skal væksten gerne være noget højere næste år.