Den danske økonomi voksede i andet kvartal af 2018, da bruttonationalproduktet (BNP) i sæsonkorrigerede tal gik frem 0,3 pct. set i forhold til kvartalet før, hvor væksten ligeledes var på 0,3 pct.



Det viser BNP-indikatoren fra Danmarks Statistik.



- Den afdæmpede fremgang fra første kvartal ser dermed ud til at fortsætte. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til plus/minus 0,5 procentpoint. Usikkerheden på BNP-indikatoren må forventes at være større, påpeger statistikerne i opgørelsen.



Danmarks Statistik påpeger, at den usædvanligt varme sommer har sat sine spor på forskellige områder af økonomien.



Der var nedgang i landbrugserhvervet, mens energiforsyningen er taget af og har medført tilbagegang i forsyningsvirksomhed.



- På den positive side bidrager handel, indenlandske tjenester, samt i mindre grad industriens produktion til BNP-væksten, skriver Danmarks Statistik i opgørelsen.



