Det sker i dag: Rengøringskæmpe klar med regnskab

En byge af regnskaber



Der er stadig godt gang i regnskabssæsonen. I dag kommer blandt andre Nilfisk med friske tal for første halvår. Selskabet, der producerer rengøringsmaskiner, har kunnet se rivalen Tennant levere et fint regnskab i juli, der gav medvind på aktiekursen. Derudover er der nye tal fra Sparekassen Sjælland, Topsil Semiconductor og Hvidbjerg Bank. Samtidig er Brd. Klee, der sælger tekniske komponenter og halvfabrikata til dansk industri, klar med nye tal for det, der er selskabets tredje kvartal. Der er også et par Vestas-rivaler på banen i form af Nordex og Senvion.



Vækst i Danmark?



Det leverer Danmarks Statistik et bud på med sin nye bnp-indikator kl. 8.00. Der er også andre nøgletal. Fra Kina tikker der nyt om detailsalg og industri ind i løbet af natten, og i Tyskland og for hele eurozonen er der friske bnp-tal for andet kvartal. Der er også ZEW-forventningsindeks fra Tyskland, hvor kansler Merkel i øvrigt stiller op til en direkte "borgerdialog" om Europas fremtid i Jena kl 15.00



Generalforsamling i Jyske



Jyske Bank havde en generalforsamling 3. juli, hvor der skulle laves forskellige vedtægtsændringer. Men der mødte ikke 90 pct. af aktiekapitalen op, og derfor bliver der nu gjort et nyt forsøg i Silkeborg.