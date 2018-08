Så lød startskuddet: Milliard-projekt er sendt i udbud

Det kommende Nordsjællands Hospital i udkanten af Hillerød er nu officielt sendt i EU-udbud.Målt i 2018-kroner hedder budgetrammen 4,5 mia. kr. for det nøglefærdige hospital. Og heraf forventes det, at håndværkerudgifterne vil udgøre godt og vel halvdelen.I udgangspunktet søges en hovedentreprenør i et forsøg på at minimere fejl og risici.Og ikke overraskende stilles der temmelig store krav til den pågældende virksomhed."Prisen vil selvfølgelig være afgørende for valget af entreprenør, men det handler i høj grad om at finde en entreprenør med en erfaren organisation og solidt, økonomisk fundament, der kan håndtere et så stort byggeri som vores," hedder det i en udtalelse fra projektdirektør Henrik Schødts.Han erklærer sig parat til at vælge "en hovedentreprenør, der forstår og deler vores visioner, og som kan sikre kvaliteten af det ambitiøse byggeri," som det udtrykkes."Derfor søger vi også en samarbejdspartner, som arbejder med moderne teknologi under udførelsen og som har bevist sin evne til at styre store projekter og håndtere de risici, som store byggerier ofte møder undervejs," siger Henrik Schødts.Og med tydelig adresse til flere dårlige erfaringer med offentlige byggeprojekter siger han:"Vi har taget ved lære af andre offentlige byggerier i tilrettelæggelsen af vores proces. Vi ønsker at sikre tilstrækkelig tid til at byde på opgaven og gennemføre forhandlinger.Vi går benhårdt efter at få en udførelsesplan, der holder, og i den forbindelse er det afgørende, at projektmaterialet er gennemarbejdet.Derved er håbet, at vi får et bedre byggeri i den sidste ende og ikke mindst en bedre byggeproces for alle parter," siger projektdirektøren.Og man må sige, at der er noget at tage fat på.Det kommende supersygehus bliver på ca. 118.000 kvadratmeter og vil blandt meget andet indeholde 570 ensengsstuer.Der ligger allerede tegninger til projektet.Og selv om de viser et temmelig utraditionelt byggeri, så skulle det angiveligt være muligt at standardisere langt hovedparten af byggeriet.I punktform ser køreplan og betingelser sådan ud:• Faseopdelt EU-udbud• Tidlig inddragelse af hovedentreprenøren• Byggeri initieres imens detailprojektering pågår• Åbent og transparent samarbejde ml. bygherre, projekterende og hovedentreprenøren• Vinder findes ud fra pris, samarbejde, organisation, metode og optimeringsforslag• Omfattende brug af digitale redskaber• Værdiskabelse fra og for alle parterBygherre på Nyt Hospital Sjælland, som det kaldes, er Region Hovedstaden.Totalrådgiver er Herzog & de Meuron/Vilhelm Lauritzen Arkitekter.