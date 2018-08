Det skriver medierne: Pengetanke tjener kassen på startup

Danske venturefonde får nu gode afkast efter for få år siden at have tabt penge på nye virksomheder. Danmarks største venturefond, Seed Capital, melder om et foreløbigt afkast på 100 pct. i en fond med investeringer i opstartsvirksomheder. (Jyllands-Posten, side 6-7)Transportgiganten DSV klarer sig godt og har gennem årene givet et stort afkast til sine aktionærer. Koncernen synes godt rustet til at klare fremtidige udfordringer. Fortsætter udviklingen, kan DSV blive verdens største på sit felt. (Jyllands-Posten, side 12-13)Denne sommer har SAS-fly i højere grad end tidligere været forsinkede. Men selv om op mod hvert tredje SAS-fly i juli var efter flyveplanen, har sommeren aldrig budt på så mange SAS-rejsende som i år. (Berlingske Business, side 3)Auktionshuset Lauritz.com har et stadigt stigende millionbeløb til gode hos økonomisk pressede partnere, der har fået millionlån af selskabet. Eksperter vurderer, at det bliver svært at få kradset pengene ind. Auktionshuset afviser problemer. (Berlingske Business, side 4-5)Trods massiv fremgang i verdenshandlen og pæn vækst på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, taber danske selskaber markedsandele, viser tal fra DI, der peger på, at høje forventninger til Kina ikke er indfriet. (Børsen, side 14-15) Læs artikel HER