Klassekammerater påvirker livsindkomst

Klassekammeraternes baggrund kan have stor betydning for børns uddannelsesvalg og indkomst på sigt.



Det viser en analyse fra konsulenthuset Deloitte og tænketanken Kraka, der har målt på forskelle i indkomster 20 år efter afslutning af grundskolen.



- Hvis man er heldig at gå sammen med elever med en stærk familiemæssig baggrund i grundskolen, så får man også selv, alene af den grund, højere karakterer, højere uddannelsesniveau og højere indkomst.



- Det skyldes såkaldte klassekammerateffekter, som opstår, når klassekammeraterne påvirker den enkelte elevs præstation i skolen eller elevens livsforløb efter skolen, skriver Kraka.



Ifølge analysen er effekten størst for de svagest stillede.



/ritzau/