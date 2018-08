Årets største stjerneskudsstorm rammer nattehimlen

De kommende nætter vil der være ekstraordinært mange stjerneskud på nattehimlen. Her rammer meteorsværmen Perseiderne nemlig Jorden. Eller Jorden rammer retteligt Perseiderne.



Det betyder, at meteorer brænder op i atmosfæren og giver det, vi kender som stjerneskud. Jorden passerer igennem Perseiderne fra den 17. juli til den 24. august. Men specielt omkring den 12. august er sværmen tættest.



- Ildkuglerne kan lyse himlen op. Man kan endda høre dem nogle gange.



- Under optimale betingelser kan vi forvente mellem 100-110 stjerneskud i timen, siger astrofysiker ved Tycho Brahe Planetarium Tina Ibsen til DR om de kommende dag.



Ildkugler er udløst af store meteorer.



DMI har dog lovet regnvejr i weekenden, og derfor er der ikke de bedste betingelser for at se stjerneskuddene, fortæller Michael Linden-Vørnle, astrofysiker ved DTU Space.



- Men både i nætterne før og efter (natten til mandag, red.,) vil der være ekstra stjerneskud på himlen, så der skulle være mulighed for at fange nogle stjerneskud på sensommerhimlen, siger han til Ritzau.



Han fortæller, at man optimalt skal stille sig et mørkt sted, hvor man kan se en så stor del af himlen som muligt, hvis man vil se de mange stjerneskud.



Perseiderne er den største meteorsværm, Jorden passerer igennem i året. Dermed er det også den, der giver de fleste stjerneskud.



Meteorsværmen er rester fra kometen Swift-Tuttle, der kredser om solen i en cyklus på 133 år. Den har efterladt meteorer i sit kredsløb og det er dem, Jorden rammer ind i hvert år omkring august.



Ifølge Videnskab.dk vil der være nymåne natten mellem lørdag og søndag. Dermed vil det være - hvis der altså er skyfrit - under optimale betingelser, at stjerneskudslystne kan skele mod himlen.



Mens der kommer regn og kraftige byger ind over Danmark lørdag skulle natten ifølge DMI byde på "kun lokale byger og mest klart vejr".



Meteorsværmen kaldes også for Sankt Laurentius' tårer. Sankt Laurentius er en katolsk helgen, der blev henrettet under de romerske forfølgelser af kristne den 10. august i år 258, altså lige mens Perseiderne er mest intense.



Henrettelsen skete efter kejser Valerian beordrede en generel forfølgelse af de kristne i 257.



Flere romerske kejsere beordrede forfølgelser af kristne, da de mente, at den voksende monoteistiske kristne sekt var i strid med gudernes ønsker og skabte ulykke for Det Romerske Imperie.



Romeriget accepterede kristendommen under Konstantin i år 313.



/ritzau/