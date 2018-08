Brøndby-træner forventer hårdere modstand fra FCK

Forud for sæsonens første store slag mellem konkurrenterne Brøndby og FC København søndag eftermiddag, giver Brøndby-træner Alexander Zorniger udtryk for, at han har større forventninger til rivalen i denne sæson.



I sidste sæson sluttede Brøndby 23 point foran FCK, og vestegnsklubben vandt fire ud af fem opgør mod rivalen - herunder et opgør i pokalturneringen - og spillede uafgjort i den femte kampe.



En gentagelse bliver svær, siger Zorniger.



"Generelt har vi nok kvalitet i holdet til at slå FCK. Men der er ingen tvivl om, at vi kan forvente et højere individuelt niveau fra dem denne gang, end det var tilfældet i sidste sæson."



"De vil dominere kampene og tvinge deres spillestil ned over modstanderen, så det er, som vi kender det fra de gange, vi har mødt dem og set dem de seneste år."



"Allerede i vinter så vi, at de lavede nogle justeringer og spillede mere igennem midten, så det er den mest åbenlyse ændring i deres spillestil," siger Alexander Zorniger til Brøndbys hjemmeside.



Siden sidste sæson har de to rivaler skiftet ud på flere positioner.



Brøndby har blandt andet skiftet ud på målmandsposten, den defensive midtbane og i angrebet. FCK har byttet ud i målet, centerforsvaret og i angrebet.



Alexander Zorniger mener, at det kan være vanskeligt at forberede nye spillere på den ramme og intensitet, et opgør mellem de to rivaler byder på.



"Det er svært at forberede sig på et første derby - man skal føle det på egen krop."



"Medspillerne har forberedt dem lidt på søndagens kamp, men det kan også være en fordel ikke at have for meget viden om de her derbykampe på forhånd. På den måde går du ind til det med en anden friskhed og gå-på-mod," siger Brøndby-bossen.



Inden søndagens kamp fører Brøndby Superligaen med ti point efter fire kampe. FCK ligger nummer to med ni point. Opgøret begynder søndag klokken 16 i Telia Parken.



/ritzau/