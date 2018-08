Pilotstrejke i Ryanair giver to aflyste fly i København

Piloter fra lavprisflyselskabet Ryanair strejker i Sverige, Belgien, Tyskland, Holland og Irland fredag.



I Københavns Lufthavn betyder det to aflysninger fredag. Det drejer sig om en afgang til Köln i Tyskland og en afgang til Charleroi i Belgien, oplyser lufthavnen.



Passagerer med billet til de aflyste afgange skulle have fået besked fra Ryanair.



Hos Billund Lufthavn er en afgang med Ryanair til Berlin aflyst fredag, men i Billund er man ikke orienteret om, hvorvidt det skyldes pilotstrejken. Det oplyser lufthavnen.



Ifølge Ryanair er 400 afgange ud af i alt 2400 aflyst fredag. Det påvirker 55.000 passagerer med billetter til lavprisselskabet.



Ifølge nyhedsbureauet AFP vil Tyskland blive ramt hårdest. Her bliver 250 afgange aflyst fordelt på 10 lufthavne.



Det er derimod lykkedes Ryanair at undgå aflysninger i Holland trods strejken, oplyste selskabet torsdag.



