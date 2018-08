Det skriver medierne: Tvivl om Danske Banks troværdighed i egen undersøgelse af hvidvask

BERLINGSKE BUSINESS:



NØGLEPERSONER AFVISER DANSKE BANKS HVIDVASK-UNDERSØGELSE



Kritikere sår tvivl om troværdigheden af Danske Banks interne undersøgelse af hvidvasken i Estland. Flere tidligere ansatte nægter at tale med bankens advokater. De tør ikke medvirke. (Forside, side 8-9)



ØRSTED GÅR I LAND I USA



Efter seks år og frasalg for 25 mia. kr. får Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, opkøbsdebut med erhvervelsen af amerikanske Lincoln Clean Energy for 3,7 mia. kr. (Side 3)



PANDORA-TOPCHEF VÆLTET AF TRONEN



Aktierne i Pandora blev ved med at falde, og nedjusteringen mandag aften var dråben, der fik det til at flyde over for bestyrelsen. Topchef Anders Colding Friis er fyret, og selskabet skal nu have den sjette topchef på blot otte år. (Side 6-7)



JYLLANDS-POSTEN ERHVERV:



LUFTHAVNE SÆTTER REKORD OG SENDER 427 MIO. KR. TIL AKTIONÆRERNE



Parkeringsafgifter var med til at give Københavns Lufthavne en smule vækst i omsætningen i årets første halvår, hvor taksten for at flyve fra lufthavnen også blev sat ned. (Side 10)



BØRSEN:



MÆRSK HENTER RIVALER IND PÅ BLOCKCHAIN-SATS



A.P. Møller-Mærsks og IBM's fælles blockchain-platform går i luften under navnet Tradelens. Flere transportgiganter er gået med i satsningen. (Side 12)



NOVO-TOPCHEF VIL FLYTTE MARKEDET



Bekymring for, at Novo Nordisk igen overser prispres i USA, tynger selskabet, men topchef Lars Fruergaard tror, at nye midler kan lette presset på priserne. (Side 13)



PENSIONSSELSKAB FÅR MARKANT VÆKST I FIRMAKUNDER



AP Pensions topchef Bo Normann Rasmussen har budt 36.000 nye kunder velkommen i årets første halvår. Fantastisk vækst, siger han. (Side 14)