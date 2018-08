USA varsler sanktioner - holder Rusland ansvarlig for giftgasangreb

USA varslede onsdag nye sanktioner imod Rusland, som amerikanerne nu mener står bag giftgasangrebet i Salisbury i Storbritannien den 4. marts i år.



Under attentatet blev en tidligere russisk spion Sergej Skripal og hans datter forgiftet af en særdeles farlig nervegas.



Det skriver Bloomberg.



I en udtalelse slår Udenrigsministeriet bl.a. fast, at russerne "har benyttet kemiske eller biologiske våben og bryder dermed international lov."



Amerikanerne påpeger, at sanktionerne træder i kraft 22. august.



Ifølge Ritzau/Reuters vil den første runde af sanktioner begrænse eksport af eksempelvis elektronik og elektronisk udstyr, blandt andet af den type, der bruges inden for flyindustrien.



Det oplyser en unavngiven kilde i USA's udenrigsministerium til tv-stationen NBC.



Frist på tre måneder



Medmindre Rusland inden for tre måneder giver "troværdige forsikringer" om, at landet ikke vil bruge kemiske våben fremover, samt lader FN-inspektører komme ind i landet, vil der blive indført endnu en runde sanktioner, siger kilden.



Anden runde vil være skrappere og kan blandt andet indebære færre diplomatiske relationer mellem USA og Rusland. Desuden kan det statslige russiske flyselskab Aeroflot få inddraget sin tilladelse til at flyve til USA, siger kilden til NBC.



Detaljerne om sanktionerne er ikke umiddelbart bekræftet fra officiel side.



I slutningen af marts udviste USA som led i en større international aktion 60 russiske diplomater som en konsekvens af angrebet.



Dette fik dog straks russerne til at gøre det samme med samme antal amerikanske diplomater.