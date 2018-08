Det skriver medierne: Formand i Danske Bank modsiges af whistleblower i hvidvasksag

BERLINGSKE BUSINESS:



DANSKE BANK-FORMAND MODSIGES AF WHISTLEBLOWER I HVIDVASKSAG



Bestyrelsesformand Ole Andersen erklærede i sidste uge, at whistlebloweren i Danske Banks hvidvasksag frit kunne tale med myndighederne om sagen. Men banken forhindrer fortsat et møde, siger whistlebloweren. (Forside, side 6-7)



MÆRSK FIK ET LØFT PÅ BØRSEN EFTER NEDJUSTERING



Lave fragtrater og stigende udgifter til brændstof har fået A.P. Møller-Mærsk til at nedjustere forventningerne til indtjeningen i 2018. Aktiemarkedet reagerede med lettelse og belønnede den danske virksomhed med plusser. (Side 4)



JORDEN BRÆNDER UNDER PANDORACHEF EFTER NY KATASTROFEMELDING



Mens kursnedturen i Pandora fortsætter, hagler kritikken ned over selskabet. Flere tvivler nu på, at administrerende direktør Anders Colding Friis er den rette topchef for det verdenskendte smykkemærke. (Side 8-9)



JYLLANDS-POSTEN ERHVERV:



ATP DYBT SKUFFET OVER PANDORA



Det er problematisk, at Pandora nedjusterer sine forventninger til 2018 lige oven på fremlæggelsen af en ny strategi. Det vurderer chefen for ATP's danske aktier. (Side 4)



NY HVIDVASKSTRATEGI SKAL RYDDE OP EFTER KÆMPE SKANDALER



Forhandlingerne om en ny hvidvaskstrategi er skudt i gang. Socialdemokratiet foreslår et nyt Uredelighedsnævn, som skal kunne slå ned på både topledelsen og menige medarbejdere i bankerne. (Side 6-7)



KAPITALFOND SÆLGER REDERI FOR KNAP 5 MIA. KR.



Nordic Capital har skilt sig af med rederiet Unifeeder for et milliardbeløb og dermed scoret et "hæderligt" afkast. Den nye mellemøstlige ejer giver det danske rederi mulighed for at sejle ud på nye verdenshave. (Side 9)



BØRSEN:



NEDJUSTERING BANKER TILLIDEN TIL PANDORA I GULVET



Pandora-topchef Anders Colding Friis måtte tirsdag se smykkeaktien i frit fald efter en nedjustering. Det resulterede i, at der blev kappet 24 pct. af aktiekursen svarende til et tab på 11,5 mia. kr. Der er nu massiv mistillid til selskabet og dets ledelse blandt investorer og analytikere. ATP kalde det skuffende og dybt problematisk. (Forside, side 6-7)



AMBUS VÆRDI PUSTET OP PÅ BOBLENIVEAU



Analytikere maner nu til besindighed, inden man overvejer at sætte sine sparepenge i det fremadstormende danske medicoselskab Ambu. Den nuværende aktiekurs efterlader ikke plads til skuffelser. (Side 9)



USIKKERHED OM NYE ØRSTED-PROJEKTER OP TIL REGNSKAB



I det kommende Ørsted-regnskab er det ikke bundlinjen, der bliver det store samtaleemne, men derimod afkastet på havvind i fremtiden. (Side 11)



BANKBØDE SKAL VÆRE TIL AT FØLE PÅ



En eventuel bøde til Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven skal som minimum modsvare fortjenesten fra den angivelige hvidvask, vurderer professor. (Side 14)