Zimbabwes sikkerhedsstyrker og uidentificerede, bevæbnede mænd har tævet og chikaneret snesevis af oppositionstilhængere efter det omstridte valg i landet.



Det skriver menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW) i en rapport tirsdag.



Zimbabwes siddende præsident, Emmerson Mnangagwa, har manet til ro og har sagt, at landet er gået væk fra tidligere tiders vold og undertrykkelse, som hans forgænger, Robert Mugabe, stod bag.



Men Human Rights Watch hævder at have dokumentation for "adskillige sager", hvor soldater har tæsket folk på barer og restauranter i Harare i løbet af den seneste uge.



Ifølge Human Rights Watch beskylder militæret folk i Harare for at forsøge at undergrave Mnangagwas styre, fordi et flertal af vælgerne i hovedstaden stemte på MDC og partiets præsidentkandidat, Nelson Chamisa.



I sidste uge blev seks mennesker skudt og dræbt af militæret, da de demonstrerede i gaderne i hovedstaden, Harare.



MDC har endvidere anklaget sikkerhedsstyrkerne for at pågribe partiets tilhængere og mishandle dem.



Nelson Chamisa og andre MDC-ledere sætter et stort spørgsmålstegn ved, om Mnangagwa vandt valget på ærlig vis.



EU og USA har fordømt den vold, der er fulgt i kølvandet på det omstridte valg i Zimbabwe.



- Voldsudbruddet står i skarp kontrast til det store håb og forventningerne om et fredeligt, inkluderende, transparent og troværdigt valg, skriver EU, USA, Schweiz og Canada i en fælles udtalelse tirsdag.



/ritzau/AP