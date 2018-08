Det sker i dag: Fyrer eller opjusterer Novo?

Spændingen omkring en eventuel sparerunde kan blive udløst i dag, hvor Novo Nordisk offentliggør sit halvårsregnskab.Gennem måneder har jungletrommerne gået på, at Novo-toppen barslede med en spareplan, primært fordi selskabet er under pres på det vigtige USA-marked. Omvendt kan der også være så gode nyheder i regnskabet, at selskabet opjusterer sine forventninger til året.I dag er også dagen, hvor Lundbeck præsenterer det sidste regnskab, inden den nye topchef Deborah Dunsire tiltræder til september.Fokus vil være på salget af Lundbecks fem nøgleprodukter, der umiddelbart gør det godt.

Efter kl. 17 i dag er der også nyt fra Genmab.



Selskabets amerikanske partner Janssen trak sidst i maj stikket på kombinationsstudier med lægemidlet Darzalex og Tecentriq i lungekræft samt kombinationen med Janssens egen anti-PD1-antistof, som er et lægemiddel i samme klasse som det fra Roche, der blev undersøgt i knoglemarvskræft. Det gav umiddelbart rystelser i markedet, men topchef Jan van de Winkel udtalte kort efter, at det var for tidligt at udelukke effekten af Darzalex.