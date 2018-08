Trump gentager trussel mod samhandel med Iran

Relateret indhold Artikler

- Det er de mest bidende sanktioner, som nogensinde er indført, skriver præsident Donald Trump i et tweet om den handelsblokade, som USA har iværksat tirsdag mod Iran.



Trump gentager, at alle, der handler med Iran, ikke kan operere i USA.



- Enhver, som vil handle med Iran, vil ikke kunne handle med USA. Jeg beder om verdensfred, intet mindre, skriver han.



Trump minder om, at sanktionerne mod Iran strammes yderligere fra november.



Men tirsdag har EU reageret med modforanstaltninger. De skal forhindre USA i at straffe europæiske virksomheder, der handler med Iran.



Det baserer sig på regler, der tidligere gjorde det muligt for EU at omgå USA's sanktioner mod Cuba.



USA har meddelt, at det trækker sig ud af den internationale atomaftale med Iran. EU og de store europæiske lande siger, at de fortsat støtter aftalen.



/ritzau/